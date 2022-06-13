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''Ukrayna'ya nükleer silah verilsin''

''Ukrayna'ya nükleer silah verilsin''

Polonya'nın eski Dışişleri ve Savunma Bakanı Radoslaw Sikorski, bağımsızlığını savunabilmesi için Ukrayna'ya nükleer silah verilmesi gerektiğini söyledi.

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş 100 günü aşkındır sürüyor. Savaş tüm şiddetliyle etkisini gösterirken Polonyalı eski bakan savaşın gidişatına yön verebilecek bir çağrıda bulundu.

"NÜKLEER SİLAH VERİLMESİ GEREK"
Polonya'nın eski Savunma ve Dışişleri Bakanı olan ve şu an Avrupa Parlamentosu (AP) milletvekili olan Radoslaw Sikorski, Ukrayna'ya yeniden bağımsızlığını kazanabilmesi için nükleer silah verilmesi gerektiğini söyledi.

 "BATI OLARAK BUNA HAKKIMIZ VAR"
Sikorski, Ukrayna'daki durumu yakından takip ettiklerini belirterek, "Ukrayna'nın 1994'te Budapeşte Memorandumu'nun imzalanmasından sonra nükleer potansiyelinden vazgeçtiği biliniyor. O zamanlar herkes Ukrayna'nın Sovyet döneminde kurulan sınırlar içinde bağımsız bir ülke olacağını anlamıştı. Ancak Rusya bu Budapeşte Memorandumu'nu ihlal ettiğinden Batı olarak Ukrayna'ya nükleer savaş desteği verme hakkımız olduğuna inanıyorum" dedi.

"PUTİN, NÜKLEER SİLAHLA SALDIRMAYA CESARET EDEMEZ"
Rusya'nın nükleer silahlarla saldırmaya cesaretinin olmadığını söyleyen Sikorksi, "Putin'in NATO topraklarına nükleer silahlarla saldırmaya cesaret edeceğini sanmıyorum. Konuşmalar dışında şu anda bu yönde bir hazırlık görmüyorum. Rusya'nın özel olarak hazırlanmış depolarda saklanan birkaç bin taktik savaş başlığı var. İttifaklarımızla durumu yakından takip ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Etiketler rusya ukrayna nükleer silah
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