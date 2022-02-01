Ünlü oyuncu şoförü tarafından tacize uğradı

Ünlü oyuncu Wilma Elles, yıllar önce tacize uğradığını açıkladı. Minibüsüne bindiği bir servis şoförünün aracı tenha bir yere çekerek kendisini taciz ettiğini açıklayan Elles, uğradığı tacizden cep telefonu numarasını vererek kurtulduğunu söyledi.

Ünlü oyuncu Wilma Elles, 1,5 yıl önce İstanbul’da yaşadığı olayı TMB Televizyonunda Kadir Balık ve Derya Yapanel’in sunucusu olduğu programda anlattı. Oyuncu, iddiaya göre ellerinde torbalarıyla yokuş çıkmak üzereyken bir servis şoförünün kendisine yokuş başına kadar yardımcı olmayı teklif ettiğini ardından ise taciz etmek istediğini belirtti. O anları anlatan ünlü oyuncu, şoförü kendisiyle görüşeceğini söyleyerek kandırarak bu durumdan kurtulduğunu söyledi.

"KAPILARI PERDELERİ KAPATTI"

Yaşadığı olayı anlatan Ünlü oyuncu Wilma Elles: “Aracın içindeyim ve tek başınayım mezarın yanında duruyoruz. Kapıları kapatıyor. Şoför gidiyor, perdeleri kapatıyor ben çok heyecanlıyım ama belli etmedim. Siz ne yapıyorsunuz dedim, ‘çok güzelsiniz biz tanışalım” falan dedi. Ben de siz çok güzelsiniz dedim, çok hoş bir erkeksiniz sizinle daha iyi bir yerde bir araya gelelim dedim. Burada değil, numaramı vereyim dedim. Ben gerçek numara vermek zorunda kaldım çünkü biliyordum ki o beni çaldıracak. Çaldırdı, bir süre sonra ikna oldu. Titreyerek arabadan indim, sonra beni 5-6 kez aradı” dedi.

"BENİM HATAM, TANIMADIĞIM ARABAYA BİNDİM"

Elindeki poşetler nedeniyle servis şoförünün kendisine yardım etmek amacıyla aracına aldığını düşündüğünü belirten Elles: “1,5 sene önce falan oldu, gündüz oldu. Toplu taşıma kullanımı şöyle oldu; önümde bir yokuş var, elimde çantalarla yürüyorum araç da çok güneşli bir gün kapı açık gidiyor. O dedi ki ‘atlayın sizi yukarı kadar götüreyim’, okul aracı gibi beyazdı. Aslında benim hatam, nasıl böyle tanımadığın bir servis aracına bindin ama çantalarım vardı. Mecidiyeköy’de yukarıya doğru mezar var oradaydı. Böyle durumlarda, böyle oyun yapılması lazım. Bir sürü böyle olay mutlaka her kadının başına geliyor. Bu benim daha önce düşünüp içimde hazırladığım bir şey. Mesele eskiden ben karanlık bir yerde eve gidiyorum, hep telefonum kulağımda gidiyorum. Sanki biriyle telefonla konuşuyormuş gibi yapıyorum. Arkamda biri varsa duysun diye” ifadelerini kullandı.