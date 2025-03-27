Ünlü tatil cennetinde denizaltı faciası: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol
Mısır'ın Kızıldeniz kıyısında turistleri taşıyan denizaltının batması sonucu en az 6 kişi öldü, 9 kişi de yaralandı.
Mısır'ın Kızıldeniz kıyısındaki Hurgada kenti açıklarında bir turist denizaltısının batması sonucu en az 6 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı. 44 yolcu taşıyan denizaltıdan 29 kişinin sağ olarak kurtarıldığı açıklandı.
Denizaltının ‘Sindbad’ adını taşıdığı ve limana yakın bir yerde battığı belirtildi.
DHA
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol