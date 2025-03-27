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Ünlü tatil cennetinde denizaltı faciası: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Ünlü tatil cennetinde denizaltı faciası: Çok sayıda ölü ve yaralı var
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Mısır'ın Kızıldeniz kıyısında turistleri taşıyan denizaltının batması sonucu en az 6 kişi öldü, 9 kişi de yaralandı.

Mısır'ın Kızıldeniz kıyısındaki Hurgada kenti açıklarında bir turist denizaltısının batması sonucu en az 6 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı. 44 yolcu taşıyan denizaltıdan 29 kişinin sağ olarak kurtarıldığı açıklandı.

Denizaltının ‘Sindbad’ adını taşıdığı ve limana yakın bir yerde battığı belirtildi.

DHA

Etiketler Mısır kızıldeniz turist denizaltı
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