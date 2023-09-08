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Yeni Zelanda'da 6,6 büyüklüğünde deprem

Yeni Zelanda'da 6,6 büyüklüğünde deprem
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Yeni Zelanda'da 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün Yeni Zelanda'nın kuzeyindeki Kermadec Adaları olduğunu duyurdu.

Yerin 89,8 kilometre altında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.

Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.

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