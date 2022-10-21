Yılan avcısı bile korktu! Dünyanın en ölümcül ikinci yılanı öyle bir yerden çıktı ki...

Avustralya'da bir gece kulübünün tuvaletine giren zehirli yılan büyük paniğe neden oldu. İhbar üzerine olay yerine giden yılan avcısı, bu yılanın dünyanın en ölümcül ikinci yılanı olduğunu söyledi.

Avustralya'nın Queensland eyaletindeki bir gece kulübü ve barda eğlendiği sırada tuvalete giden bir müşteri, karşılaştığı manzara nedeniyle şok geçirdi.

YILAN PANİĞİ

Adamın girdiği tuvalette 1 metre yılan olması, herkesi büyük korkuya sevk etti. Yılana tek başlarına müdahale edemeyen gece kulübündekiler hemen ekiplere haber verdi. Olay yerine kısa süre içerisinde yılan uzmanları geldi.

"DÜNYANIN EN ÖLÜMCÜL İKİNCİ YILANI"

Ekiple birlikte gelen yılan uzmanı Stuart McKenzie, kendisinin de büyük korku yaşadığını, çünkü yılanın çok tehlikeli olduğunu dile getirdi. Stuart McKenzie, bu yılanın "Doğu kahverengi yılan" olarak adlandırılan, dünyanın en ölümcül ikinci yılanı olduğunu dile getirdi.

"ÇOK SAĞLIKLI GÖRÜNÜYOR"

Yılan uzmanı ayrıca, bardakilerin büyük bir tehlike atlattığını ve yılanın oldukça sağlıklı göründüğünü sözlerine ekledi. Bu yılanların tek ısırığının 10 bin fareyi aynı anda öldürecek güçte olduğu biliniyor.