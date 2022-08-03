Yine İsveç yine terör propagandası: Terörist başının pankartlarını açtılar

Madrid'de imzalanan üçlü muhtırayla birlikte terör örgütlerine destek vermemeyi ve ülkelerindeki teröristleri iade etmeyi taahhüt eden İsveç'ten yine tepki çeken görüntüler geldi.

İsveç'in başkenti Stockholm'de terör örgütü YPG/ Pkk yandaşları tarafından gösteri düzenlendi. İsveç parlamentosunun önünde toplanan terör yandaşları, Türkiye aleyhine slogan attı ve Türk mallarının boykot edilmesini istedi. TERÖRİST BAŞININ POSTERLERİNİ TAŞIDILAR

Terör örgütü YPG/PKK'yı simgeleyen bez parçaları açan örgüt yandaşları, örgütün sözde elebaşı Abdullah Öcalan'ın da posterini taşıdı. DAHA ÖNCE DE TERÖR PROPOGANDASI YAPILMIŞTI

İsveç'in Başkent Stockholm'de binalara, terör örgütüne ait görseller yansıtılmıştı. Terör örgütüne ait görseller arasında terörist elebaşı Abdullah Öcalan'ın fotoğrafı da vardı. CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN UYARMIŞTI

İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelik başvurusu hakkında değerlendirmede bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, gerekli adımların atılmaması durumunda süreci donduracaklarını söylemişti. ÜÇLÜ MUHTIRA İMZALANMIŞTI

Öte yandan NATO'ya üyelik başvurusunda bulunan Finlandiya ve İsveç ile Türkiye arasında, İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen NATO Zirvesi'nde Türkiye'nin endişelerini gidermeye yönelik üçlü muhtıra imzalanmıştı.