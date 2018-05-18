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  3. 18 Mayıs 2018 20:17

Yolcu uçağı düştü: 100'den fazla kişiyi taşıyordu

Küba'nın başkenti Havana'da yolcu uçağı kalkıştan sonra düştü. Uçağın 100'den fazla kişiyi taşıdığı belirtildi.

Yolcu uçağı düştü: 100'den fazla kişiyi taşıyordu
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Küba'nın başkenti Havana'da yolcu uçağı kalkıştan hemen sonra düştü. Küba Havayollarına ait Boeing 737 tipi yolcu uçağı, Jose Marti Havalimanı'nda kalkıştan kısa süre sonra düştü. Uçakta 100'den fazla kişinin olduğu belirtildi. İç hat seferi yapan yolcu uçağının Havana'dan Holguin'e gittiği öğrenildi.

Küba'nın başkenti Havana'da Boeing 737 tipi yolcu uçağının kalkıştan hemen sonra düştüğü bildirildi.

Jose Marti Uluslararası Havalimanı çalışanı, Cubana de Aviacion Havayollarına ait Boeing 737 tipi yolcu uçağının kalkıştan hemen sonra düştüğünü söyledi. 

Görgü tanıkları uçağın düştüğü yerde yoğun duman gördüklerini belirtti.

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