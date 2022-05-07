Yolcu uçaklarında devrim gibi gelişme! O yasaklar tarihe karışacak

Yeni teknolojilerle birlikte, 100 milimlik sıvı yasağı ve elektronik eşyaları çantalardan çıkarma uygulamalarının son bulacağı açıklandı.

CNN International'ın haberine göre, yaklaşık 16 yıldır hava yolculuğunun temel unsurlarından olan elektronik ve sıvı eşya kontrolleri son bulacak.

2021 Ekim ayında İrlanda'nın batısındaki Shannon Havaalanı, 2.5 milyon euro maliyetle kurulan yeni son teknoloji bilgisayarlı tomografi veya CT tarama güvenlik sistemini kullanmaya başladığını duyurdu.

Shannon Havaalanı'ndaki yeni güvenlik sistemi sayesinde sıvılar çantalarda kalabilirken elektronik eşyaları çıkarma zorunluluğu kalktı.

Bu tür teknolojilerin dünyadaki havalimanlarına yayılarak zorunluluk ve yasakların kaldırılması tahmin ediliyor.