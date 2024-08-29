  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Yüksek Mahkeme, Elon Musk'a 24 saat süre verdi

Yüksek Mahkeme, Elon Musk'a 24 saat süre verdi

Yüksek Mahkeme, Elon Musk'a 24 saat süre verdi
Güncelleme:

Brezilya Yüksek Mahkemesi, darbe girişimi soruşturmasında bilgi isteyip alamadığı sosyal medya platformu X'e ülkede yasal temsilci atamaması halinde erişim yasağı getirileceğini bildirdi.

New York Times gazetesinin haberine göre, çeşitli ülkelerde yasal süreçlerle karşı karşıya bulunan Elon Musk'ın sahibi olduğu X, yaklaşık 200 milyon nüfuslu Brezilya'da da kapatılma riskiyle karşı karşıya.

Ülkede yasal temsilci ataması için X'e 24 saat süre veren Yüksek Mahkeme, aksi halde platforma erişim yasağı getirileceğini duyurdu.

NE OLMUŞTU?

Brezilya’da Yüksek Mahkeme, eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro hakkında yürütülen “darbe girişimi” soruşturmasına ilişkin X’ten bazı kişiler hakkında veri sağlanmasını ve bazı hesapların engellenmesini talep etmişti.

Musk ise mahkemenin bu talebini yerine getirmemiş, X'in Brezilya'daki ofisini kapatmıştı.

AA

Etiketler yüksek mahkeme Elon Musk brezilya darbe girişimi
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
WhatsApp bu telefonların fişini çekiyor: 1 Eylül'den sonra çalışmayacak WhatsApp bu telefonların fişini çekiyor: 1 Eylül'den sonra çalışmayacak Kayıp Narin'in ağabeyi gözaltında: Kolundaki ısırık izleri kime ait? Kayıp Narin'in ağabeyi gözaltında: Kolundaki ısırık izleri kime ait? Bursa'da evlat dehşeti: Babasını döverek öldürdü Bursa'da evlat dehşeti: Babasını döverek öldürdü Çin Seddi gibi apartman: 800 metre uzunluğunda, 6 bin kişi yaşıyor Çin Seddi gibi apartman: 800 metre uzunluğunda, 6 bin kişi yaşıyor İmam nikahı kıymışlardı: Ünlü çiftten ayrılık kararı İmam nikahı kıymışlardı: Ünlü çiftten ayrılık kararı Tatil planı yapanlar dikkat: Sıcak hava ve sağanak bir arada Tatil planı yapanlar dikkat: Sıcak hava ve sağanak bir arada Müstehcen yayın rezaletine polis baskını: 10 gözaltı Müstehcen yayın rezaletine polis baskını: 10 gözaltı Tarlada 1, markette 38 TL: Ürünleri para etmeyince bedava dağıttı Tarlada 1, markette 38 TL: Ürünleri para etmeyince bedava dağıttı Vize muafiyeti kararı Resmi Gazete'de yayımlandı Vize muafiyeti kararı Resmi Gazete'de yayımlandı Suriye'de savaş uçağı düştü Suriye'de savaş uçağı düştü
İstanbul'da metrobüs kazası: Ölü ve yaralılar var İstanbul'da metrobüs kazası: Ölü ve yaralılar var Çanakkale'nin bilinmeyen yüzü: ''Lağım tüneli muharebeleri'' Çanakkale'nin bilinmeyen yüzü: ''Lağım tüneli muharebeleri'' Ekonomik güven endeksi dibi gördü Ekonomik güven endeksi dibi gördü İstanbul'da taksi sorununu çözecek teklif kabul edildi İstanbul'da taksi sorununu çözecek teklif kabul edildi Türkiye'den Suriye ile normalleşme için 4 şart Türkiye'den Suriye ile normalleşme için 4 şart Rüştü Onur Atilla ile şarkıcı Nez'den kötü haber Rüştü Onur Atilla ile şarkıcı Nez'den kötü haber Kemal Kılıçdaroğlu'na siyasi yasak şoku Kemal Kılıçdaroğlu'na siyasi yasak şoku Kuruyan gölün otoparka çevrilmesi, uydu görüntülerine böyle yansıdı Kuruyan gölün otoparka çevrilmesi, uydu görüntülerine böyle yansıdı Su altı kazısında tarihi keşif: 3 bin 600 yıllık hançer gün yüzüne çıkarıldı Su altı kazısında tarihi keşif: 3 bin 600 yıllık hançer gün yüzüne çıkarıldı Bakanlıktan ''altınla kira'' açıklaması Bakanlıktan ''altınla kira'' açıklaması