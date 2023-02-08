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Yunan devlet televizyonundan Türkiye'ye büyük jest

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Yunanistan’ın devlet televizyonu ERT, Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve Türkiye’yi derinden sarsan deprem ile ilgili yaptığı yayını Şevval Sam’ın seslendirdiği “Ben Seni Sevduğumi” şarkısıyla açtı.

Yunanistan devlet televizyonu ERT, bugünkü sabah haberlerini Kahramanmaraş’ta meydana gelen deprem haberi ile açtı. Depremin yol açtığı yıkım görüntülerine; Kazım Koyuncu’ya ait olan, Şevval Sam’ın seslendirdiği “Ben Seni Sevduğumi” şarkısı eşlik etti. O anlar sosyal medyada en çok paylaşılanlar arasına girdi.

Yunan medyasından tarihi manşet: Hepimiz Türküz!Yunan medyasından tarihi manşet: Hepimiz Türküz!Dünya

 

Etiketler yunan devlet televizyonu yunanistan Ben Seni Sevduğumi
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