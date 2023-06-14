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Yunanistan açıklarında gemi faciası: Can kaybı yükseliyor

Yunanistan açıklarında gemi faciası: Can kaybı yükseliyor
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Yunanistan açıklarında mültecileri taşıyan teknenin batması sonucu can kaybı 59'a yükseldi.

Yunan medyası, Mora Yarımadası’nın 75 kilometre güneybatısında alabora olan göçmen teknesinde can kaybının 59’a yükseldiğini duyurdu. Arama kurtarma faaliyetlerinin devam ettiği belirtildi.

Teknede kaç kişinin olduğu henüz bilinmiyor.

“BU ÖLÜMLER ÖNLENEBİLİR”

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği’nin (UNHCR) Yunanistan’daki ofisine ait sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan paylaşımda, “Bu yürek parçalayıcı. Denizdeki bu tür trajik ölümler önlenebilir. Kaçmak zorunda kalan insanlar için daha güvenli yollara ihtiyacımız var. Hayatlarını tehdit eden imkansız seçeneklerle baş başa bırakılmamalılar” denildi.

Öte yandan Girit Adası açıklarında da bu sabah 80 düzensiz göçmenin kurtarıldığı bildirildi.

 

Etiketler yunanistan sığınmacı mülteci
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