Zelenskiy, İngiliz vekillere böyle seslendi: Bizim için asıl soru olmak ya da olmamak

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, video konferans yoluyla İngiltere parlamentosuna Shakespeare dizeleriyle seslendi

Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı işgal harekatının 13. gününde ülke genelinde sıcak çatışmalar devam ediyor. Kiev'den ayrılmadığını ve başkanlık ofisinde çalışmaya devam ettiğini duyuran Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy de İngiltere Avam Kamarası'na video mesaj ile seslendi. Zelenskiy, konuşmasını Ukraynaca gerçekleştirdi ve milletvekillerine İngilizce simultane çeviri yapıldı. Rusya’ya yaptırımların artırılması çağrısında bulunan Zelenskiy, Rusya’nın bir terör devleti olarak kabul edilmesini istedi.

"O ZAMANDAN BERİ UYUMUYORUZ"

Zelenskiy, ülkesinin Rusya'ya karşı verdiği savaşı, "İngiltere'nin 2. Dünya Savaşı'ndaki çabalarına benzetti. "(Savaşın) Birinci gününde sabah 04.00'te seyir füzeleri tarafından saldırıya uğradık. Herkes uyandı, insanlar, çocuklar, tüm Ukrayna uyandı ve o zamandan beri uyumuyoruz." diyen Zelenskiy, her bir Ukraynalının ülkesi için mücadele verdiğinin altını çizdi.

"PES ETMEYECEĞİZ"

Zelenskiy hitabında, Ukrayna’nın bu savaşı istemediğini belirterek, “Biz asla pes etmeyeceğiz, asla kaybetmeyeceğiz. Bedeli ne olursa olsun vatanımız için savaşmaya devam edeceğiz. En büyük ordulardan biriyle savaşmamıza rağmen şimdi bizim için asıl soru olmak ya da olmamak. Cevap olmak" dedi.

"SAVAŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Ukrayna hava sahasının güvende olması için gerekenlerin yapılmasını isteyen Zelenskiy konuşmasından şunları söyledi:

"Denizde havada savaşacağız. Bedeli ne olursa olsun savaşmaya devam edeceğiz. Ormanda, sokaklarda savaşacağız. Biz farklı nehirlerin farklı yataklarında savaşacağız Dnipro gibi ve medeni dünyanın desteğini yardımını bekliyoruz. Ve Boris sana minnettarım. Lütfen bu ülkeye yönelik yaptırımları artırın, bu ülkenin terör ülkesi olduğunu kabul edin. Lütfen Ukrayna hava sahasının güvende olması için çabalayın"

"ÜLKEMİZİ KAYBETMEK İSTEMİYORUZ"

"Herkes uyandı, çocuklar siviller, tüm Ukrayna o günden beri uyumuyor. Hepimiz ülkemiz için savaştık. Bugün 2. günde hava saldırılarıyla mücadele ettik, ordumuz mücadeleyi o günden beri sürdürüyor. Rus güçleri silahlarımızı bırakmayı teklif ettik ancak bizim savaşmaya devam etmemiz gerekiyor. Gücümüzü hissettik."

"HER YÖNTEMİ DENEYECEĞİZ"

İngiltere'nin Ukrayna'ya verdiği destek için İngiltere Başbakanı Boris Johnson'a teşekkür eden Zelenskiy, Johnson'dan yaptırımlarla Rusya üzerindeki baskının artırılmasını ve İngiltere'nin Rusya'yı "terörist devlet" olarak tanımasını istedi. İngiliz vekiller Zelenskiy'nin konuşmasını ayakta alkışladı.

Zelenskiy'nin ardından konuşan Johnson da ülkesinin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Ukrayna'ya başlattığı savaş girişimi başarısız olana ve Ukrayna bir kez daha özgür olana dek diplomatik, insani ve ekonomik her yöntemi uygulayacaklarının altını çizdi.

Johnson, İngiltere'nin Ukrayna'ya verdiği desteği artıracağını ve Putin'in etrafındakilere ekonomik baskı uygulamayı sürdüreceğini bildirdi.