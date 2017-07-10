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  2. Ekonomi
  3. 10 Temmuz 2017 10:24

14 bin TL maaşla personel aranıyor !

KOSGEB Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı'na 9-14 bin TL brüt ücretle personel alınacak.

14 bin TL maaşla personel aranıyor !
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Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığına (KOSGEB) Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 9-14 bin lira brüt ücretle 8 sözleşmeli bilişim personeli alınacak.

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, KOSGEB Bilgi İşlem Dairesi  Başkanlığında istihdam edilmek üzere sözlü sınavla 1'i kıdemli yazılım  geliştirme uzmanı, 5'i yazılım geliştirme uzmanı, 1'i kıdemli ağ ve sistem  yöneticisi, 1'i ağ ve sistem yöneticisi olmak üzere sözlü sınavla 8 sözleşmeli bilişim personeli alımı yapılacak.

Başvurular, 8 Ağustos'a kadar gerçekleştirilecek. Tek aşamalı sınav  için sözlü ve uygulamalı mülakat tarihi 14-16 Ağustos olarak belirlendi.

Mülakata girmeye hak kazanan adayların listesi, "www.kosgeb.gov.tr"  internet sitesinde 11 Ağustos'ta ilan edilecek ve adayların e-posta adreslerine  bildirim yapılacak.

Aylık brüt sözleşme ücreti tavanı, kıdemli yazılım geliştirme  uzmanı ile kıdemli ağ ve sistem yöneticisi için brüt 14 bin 61,81 lira,  yazılım geliştirme uzmanı ile ağ ve sistem yöneticisi için de brüt 9 bin 374,54 lira olacak.

AA

bilgi işlem , kosgeb , personel