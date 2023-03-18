1915 Çanakkale Köprüsü için ödenen geçiş garantisi dudak uçuklattı

AK Parti iktidarının "Devletin kasasından para çıkmayacak" dediği 1915 Çanakkale Köprüsü açılalı 1 yıl olurken devletin kasasından verilen geçiş garantisi için ödenen para 5 milyar TL olarak açıklandı.

Geçtiğimiz yıl 18 Mart tarihinde hizmete açılan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılışından bu yana tam bir yıl geçti. 1 yılda 2 milyon 200 bin aracın geçiş yaptığı köprü için taahhüt edilen garantili geçiş sayısı ile geçen araç sayı arasındaki büyük fark da ortaya çıktı.

Günlük 45 bin araçtan bir yılda taahhüt edilen geçiş garantisi 16 milyon 425 bin araçtı. 14 milyonluk bu devasa araç farkı yüzünden 5 milyar TL’lik bir geçiş ücreti işletmeci firmanın hesap defterine "alacak" olarak yazıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yıllık 16 milyon 425 araç için Hazine garantisi verilen ve yap-işlet-devret modeliyle inşa edilen 1915 Çanakkale Köprüsü’nden bir yılda 2 milyon 200 bin araç geçtiğini açıkladı.

Adıyaman’da dün açıklamalarda bulunan Karaismailoğlu bugün için “Yarın, hem şanlı Çanakkale Zaferi’mizin 108. yıl dönümü, hem de ecdada saygı, geleceğe armağan olarak nitelendirdiğimiz 1915 Çanakkale köprümüzün açılışının 1. yıl dönümü. Tasarım ve mühendislik anlamında enlerin ve ilklerin köprüsünü inşa ettik ve ülkemizin bütünsel kalkınma hamlesi için dev bir adım olan bu eserimiz meyvelerini veriyor.

Bugüne kadar 2 milyon 200 bin araç, 1915 Çanakkale köprümüz sayesinde kara yolunu kesintisiz şekilde kullandı. 2 milyona yakın araç ise Malkara-Çanakkale Otoyolu’nu kullandı. Böylece bölge ekonomisi canlandı, turizme, tarıma ve istihdama önemli katkılar sağlandı. Sonuçta ülkemiz kazandı, milletimiz kazandı.”

1915 Çanakkale Köprüsü için günlük 45 bin yıllık 16 milyon 425 bin araç geçiş garantisi verildi. Verilen garantide araç başı ücret 15 Euro + KDV oldu. Ancak verilen araç garantisi ile geçen arasındaki büyük fark muhalefetin yoğun ve uzun süreli eleştirilerine neden olurken Kurban Bayramı arifesinde bile köprüden sadece 14 bin 275 araç geçmişti.

DEVLETİN KASASINDAN 5 MİLYAR 86 MİLYON ÇIKTI…

Hazine, 1915 Çanakkale Köprüsü için geçmeyen her araç başına 17.7 Euro ödüyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu bugün bir yılda 2 milyon 200 bin araç geçtiğini açıkladı. Buna göre geçmeyen 14 milyon 225 bin araç için devletin kasasından toplam 251 milyon 782 bin 500 Euro (bugünkü kurla 5 milyar 86 milyon lira) çıkacak.