2023 yılında maden firmalarına 1 milyar TL'yi aşan ceza!

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nca maden sahalarına dair yapılan denetimlerde 2023 senesinde 1.2 milyar TL idari para cezası verildiği ve 2 bin 421 faaliyetin ise durdurulduğu ifade edildi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı işletmelere yönelik denetimlerini sürdürüyor. Uygulamanın yapıldığı alanlardan biri de maden sahaları. Bakanlık'tan alınan bilgiye göre, maden sahalarındaki denetim MAPEG tarafından gerçekleştiriliyor. 8 BİN 828 DENETİM YAPILDI Madencilik faaliyetlerinin sağlıklı yürütülebilmesi için yapılan denetimlerde eksiklik tespit edilirse, para cezası veya faaliyet durdurma işlemi uygulanıyor. Bu kapsamda MAPEG, 2023'te maden ruhsat sahalarına ilişkin 8 bin 828 denetim yaptı. 1 MİLYAR 260 MİLYON LİRALIK CEZA UYGULANDI Maden sahalarında gerçekleştirilen incelemeler sonucunda 1 milyar 260 milyon liralık idari para cezası uygulandı. 2 BİN 421 FAALİYET DURDURULDU Tespit edilen uygunsuzluklar nedeniyle toplam 2 bin 421 faaliyet durdurma işlemi kararı verildi. Erzincan'ın İliç ilçesinde maden ocağında yaşanan toprak kaymasına ilişkin tartışmalar devam ederken, madencilik faaliyetinin yapılabildiği alanlar da tekrar gündeme geldi. MADENCİLİĞİN YASAK OLDUĞU BÖLGELER Türkiye'de 1. derece arkeolojik ve doğal sit alanlarıyla 1. derece askeri yasak bölgelerde maden araması yapılmasına izin verilmiyor. Yaban hayatı koruma geliştirme alanlarıyla milli parklar da madenciliğin yasak olduğu yerler arasında bulunuyor. Madencilik faaliyetlerine izin verilmeyen diğer bölgeler ise kesin korunacak hassas alanlar, kıyı kanununa göre korunması gereken alanlar, kültür ve turizm koruma ve geliştirme bölgeleri, tabiat koruma alanları, özel çevre koruma bölgeleri, korunması gerekli kültür varlıkları, nitelikli doğal koruma alanları ve tabiat parkları yer alıyor. Son olarak Erzincan'da gerçekleşen maden faciasında sonrası verilecek ceza merak konusu oldu.