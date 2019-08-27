''3 çocuk yaptık çok pişmanız''

Okulların açılmasına sayılı günler kala kırtasiyelerin yolunu tutan aileler geçen yıla göre fiyatlarda yarı yarıya varan artışın şaşkınlığını yaşadı. Kırtasiyeciler ise bir çocuğun kırtasiye malzemelerini 500 lira ile bin lira arasında olduğunu belirterek halkın alım gücünün düştüğünü ifade etti.

Cumhuriyet’ten Zehra Özdilek, Eminönü’nde çocuklarının kırtasiye ihtiyacını almak için alışverişe çıkan aileler ile konuştu. Eminönü’nda kırtasiye dükkânı olan Salih Dursun satışlarının geçen yıllara göre azaldığını belirterek, “Alım gücü azalıyor. Ekstra şeyler alamıyorlar. Aileler artık mecburi ihtiyaçlarını alıyorlar. Bir kırtasiyle ürünlerini uygun fiyata vermeye çalışsak bile bir öğrencinin çantasıyla beraber tüm kırtasiye ürünleri 500 TL ile bin lira arasında değişiyor. Mesela geçen yıl 30 liralık çanta bu yıl 70, 80 lira. Defterler ve diğer ürünler kalitesine göre değişiyor” dedi.

‘ELDE AVUÇTA KALMIYOR’

Torunuyla kırtasiye alışverişine gelen Sevilay Kavaklı ise, “Geçen yıllara göre fiyat farkları tabiiki var. Torunum özel okula gidiyor. Kolejin verdiği bir liste var. Markalarıyla ürünleri yazıyorlar, çok fahiş fiyatlar. Biz de buralarda neler alabiliriz diye bakıyoruz” dedi. İki çocuğuna kırtasiye ürünü alan Kübra Güney de, “Ben kendimde esnafım fiyatlardan hiç memnun değilim. Ne yapacağız bilmiyorum. Okula giden iki çocuğum var. Geçen yıl bir çocuğumun sadece defterine, kalemine, boyalarına 500 lira verdim. Çanta falan alamadım. Kıyafetleri desen ayrı 300 liraya yakın tutuyor. Hayat pahalı. Asgari ücreti yükseltsinler. İki çocuğuma da alınca elde avuçta para kalmıyor” ifadelerini kullandı.

‘3 ÇOCUK SÖZÜNE UYDUK, PİŞMANIZ’

Birinci ve ikinci sınıfa giden çocuğu olduğunu dile getiren Ayşe Demir ise şöyle konuştu: “Okulların açılmasına az kaldı. Çocuklara kırtasiye malzemeleri almaya geldik. Okulun verdiği listeyle ikisinin de masrafı bin lirayı geçiyor. Her şeyi kısarak alıyoruz, ateş pahası. Çocukların istediği her şeyi alamıyoruz. Ana ihtiyaçları alıyoruz sadece. Aldığımız ürünlerin kalitesine değil artık fiyatına bakıyoruz mecburen. Geçen yıllara göre okul masrafları çok arttı. Eşim asgari ücret alıyor yetmiyor tabiiki. Cumhurbaşkanı’nın sözüne uyup 3 çocuk yaptık, çok pişmanız.”

UCUZ ÜRÜNE DİKKAT

Antalya Fotoğrafçılar, Kırtasiyeciler ve Kitapçılar Odası Başkanı Mehmet Bayrak da, velileri kırtasiye alışverişi konusunda uyardı. Kırtasiye alışverişinde mutlaka güvenli markaların ve denetime tabi tutulan ürünlerin tercih edilmesini tavsiye eden Bayrak, ucuz ürünlerde kullanılan kimyasalların göz başta olmak üzere birçok sağlık sorununa neden olduğunu söyledi. Özellikle kalitesiz, ucuza alınan defterlerdeki boyanın göz sağlığına zarar verdiğini kaydeden Mehmet Bayrak, “Çocukların eline boya bulaşıyor. Elini ağzına, gözüne süren çocuklar bu şekilde kimyasallarına maruz kalıyor. Bu durum körlüğe ve cilt kanserine kadar sağlık sorunlarına yol açıyor. Özellikle ebeveynlerden ricamız bildik markaları tercih etsinler. Ürün alırken belirleyici unsur fiyat olmasın. Sağlık belgesi olan, üzerinde sağlıklı olduğuna dair işaret olan bilindik markaları tercih etsinler” dedi.