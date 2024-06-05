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500 komiser yardımcısı alınacak: İşte başvuru şartları

500 komiser yardımcısı alınacak: İşte başvuru şartları
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Emniyet Genel Müdürlüğü, 500 komiser yardımcısı alınacağını açıkladı.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün yaptığı açıklamaya göre, Polis Akademisi'ne bu yıl için 500 yeni komiser yardımcısı kabul edilecek. Adayların, komiser yardımcısı olarak atanabilmeleri için öncelikle bir yıllık hazırlık eğitimini başarıyla tamamlamaları ve ardından dört yıllık lisans programını bitirmeleri gerekmektedir. Toplam beş yıllık eğitim sürecinin sonunda, mezun olan öğrenciler Emniyet Genel Müdürlüğü'nde göreve başlayacaklar.

Emniyet Genel Müdürlüğü, komiser yardımcısı pozisyonları için başvuracak adaylardan belirli nitelikler aramaktadır. Adayların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaları ve en az lise mezunu olmaları gerekmektedir. Silahlı görevlerde bulunabilecek ve herhangi bir hukuki engeli olmayan bireyler tercih edilmektedir.

Yaş sınırı olarak, sınav yılı itibarıyla 22 yaşını aşmamış olmak şartı aranmakta, bu hesaplamada 18 yaşından sonra yapılan yaş düzeltmeleri göz önünde bulunduruluyor. Adayların güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç almış olmaları, ayrıca 3 Ocak 2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği'nde belirtilen sağlık koşullarını karşılamaları ve daha önce herhangi bir sebeple polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmaları beklenmekte.

Yazılı sınavda Bakanlık tarafından belirlenen asgari puanı veya daha yüksek bir puanı elde etmek de başvuru şartları arasındadır. Ek olarak, alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde bağımlılığı nedeniyle tedavi görmemiş veya halen tedavi görmüyor olmak gibi sağlık koşulları da aranmaktadır.

Başvuru süreci, adayların Yükseköğretim Kurumları Sınavı'ndan (YKS) elde edecekleri puanlarla Temmuz ayında gerçekleştirilecek ve tüm kriterleri karşılayan adaylar, 8-9 Haziran 2024 tarihlerinde yapılacak olan YKS'de alacakları geçerli puanlarla başvuruda bulunabilecekler.

Etiketler Emniyet Genel Müdürlüğü komiser yardımcısı başvuru
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