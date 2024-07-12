800 şubesi olan akaryakıt devi satıldı

Alpet'i bünyesine katan Zeren Group, 800'den fazla istasyonu bulunan Türkiye Petrolleri'ni de satın aldı.

Zeren Group, enerji sektöründe dikkat çekici bir hamle yaparak Türkiye Petrolleri'ni satın aldı. 800'den fazla akaryakıt istasyonuna sahip olan dev şirketin yeni sahipleri, Zeren Group'un enerji sektörüne girişini güçlendirdi.

Daha önce Alpet'i de bünyesine katarak sektördeki varlığını pekiştiren Zeren Group'un, Türkiye Petrolleri markasıyla nasıl bir strateji izleyeceği ve Alpet ile birleşip birleşmeyeceği EPDK'nın kararına bağlı olacak.

T-BANK İÇİN DE GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Patronlar Dünyası’ndan Toygun Atilla'nın haberine göre, Mustafa Yiğit Zeren'in Yönetim Kurulu Başkanı olduğu Zeren Group, Patronlar Dünyası'ndan Toygun Atilla'nın haberine göre Lübnanlı Hariri Ailesi'ne ait Bankmed ve Ürdünlü Arab Bank'ın ortak olduğu Turkland Bank'ı (T-Bank) satın almak için de uzun süredir görüşmeler yapıyor.

TÜRKİYE PETROLLERİ 9 DOLUM TESİSİNE SAHİP

1963 yılında Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın temellerini attığı akaryakıt istasyonları, 2009 yılından itibaren TP Petrol Dağıtım A.Ş. olarak faaliyetlerine devam etti. Nisan 2017'de Zülfikarlar Holding'e bağlı akaryakıt dağıtım şirketi Turkuaz Petrol tarafından, 2016 yılının en büyük satın almasıyla özelleştirilen TP Petrol Dağıtım A.Ş, faaliyetlerini Türkiye Petrolleri markasıyla sürdürdü. Yaklaşık 307.000 m3 depolama kapasitesi ile toplam 9 dolum tesisine ve 800'ü aşkın akaryakıt istasyonuna sahip olan TP Petrol Dağıtım A.Ş., akaryakıt sektörünün güçlü oyuncularından biri.

8 FARKLI SEKTÖR, 23 AYRI MARKA, 4 KITA

Zeren Group Holding, 1973'te Onursal Başkan Rıdvan Zeren tarafından kuruldu. Şirketin finansal danışmanlık ile başlayan yarım asırlık serüveni, uluslararası ticaret ile devam etti. Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Yiğit Zeren'in liderliğinde her geçen gün büyüyen Zeren Group Holding, 8 farklı sektörde, 23 marka ile 4 kıtada faaliyet gösteriyor. Bugün satılan Türkiye Petrolleri, Rekabet Kurulu'nun onayından sonra Zeren Group'a geçecek.