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ABD, 4 şirkete yaptırım kararı aldı

ABD, 4 şirkete yaptırım kararı aldı
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ABD Dışişleri Bakanlığı, İran petrolünü naklettiği gerekçesiyle 4 kuruluşa yaptırım uygulayacağını açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Brecalin Hong Kong Co Ltd (Brecalin), Shiny Sails Shipping Ltd (Shiny Sails), Galaxy Management Nv (Galaxy Management), Atlantic Navigation Opc Pvt adlı şirketlere yönelik yaptırım kararı alındığı, bunlara ait 6 geminin de "engellenen mülk" olarak tanımlandığı belirtildi.

Açıklamada, ABD Hazine Bakanlığı'nın, "Husiler yararına kaçakçılık ve silah kaçakçılığı, kara para aklama ve yasa dışı İran petrolünün sevkiyatını destekleyen rolleri" gerekçesiyle 12 kişi ve kuruluşa da yaptırım uygulayacağı kaydedildi.

İran'daki Kerec Gezel Hisar Cezaevinin, ABD Hasımlarıyla Yaptırım Yoluyla Mücadele Yasası'nın (CAATSA) 106. bölümü kapsamındaki kriterleri karşıladığı bildirilen açıklamada, bu cezaevinde, İran'da ifade özgürlüğü hakkını kullanmak isteyenlere yönelik "insanlık dışı ve aşağılayıcı muamele ve cezalandırma" gibi ağır insan hakları ihlallerinde bulunulduğu aktarıldı.

Etiketler abd Amerika yaptırım yaptırım kararı
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