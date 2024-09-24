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ABD'de Tüketici Güven Endeksi çakıldı

ABD'de Tüketici Güven Endeksi çakıldı
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ABD'de Tüketici Güven Endeksi, eylülde aylık 6,9 puan azalışla 98,7'ye gerileyerek piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

Conference Board, Amerikalı tüketicilerin eğilimlerini ölçen Tüketici Güven Endeksi'ne ilişkin eylül ayı verilerini açıkladı.

Buna göre, tüketici güven endeksi eylülde geçen aya kıyasla 6,9 puan azalarak 98,7'ye geriledi.

Beklentilerin altında kalan ve tüketici güvenindeki zayıflamaya işaret eden endeksin, bu dönemde 103,9 değerini alacağı öngörülüyordu.

ABD'de Tüketici Güven Endeksi, ağustosta 105,6 olarak hesaplanmıştı.

Amerikalı tüketicilerin mevcut iş ve iş gücü piyasası koşullarına ilişkin değerlendirmelerini yansıtan Mevcut Durum Endeksi, eylülde 10,3 puan azalışla 124,3'e geriledi.

Tüketicilerin gelir, iş ve iş gücü piyasası koşullarına ilişkin kısa vadeli değerlendirmelerini yansıtan Beklentiler Endeksi de aynı dönemde 4,6 puan azalarak 81,7'ye düştü.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Conference Board Başekonomisti Dana Peterson, tüketici güveninde eylül ayında yaşanan gerilemenin Ağustos 2021'den bu yana en büyük düşüş olduğunu belirtti.

Tüketicilerin mevcut iş koşullarına ilişkin değerlendirmelerinin olumsuza döndüğünü ifade eden Peterson, iş gücü piyasasının mevcut durumuna ilişkin görüşlerin daha da yumuşadığını bildirdi.

Peterson, tüketicilerin ayrıca gelecekteki iş gücü piyasası koşulları konusunda daha karamsar ve gelecek iş koşulları ile gelir beklentileri konusunda daha az olumlu olduğunu kaydetti.

AA

Etiketler abd tüketici güven endeksi ekonomi Conference Board
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