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AK Parti'den 3600 ek gösterge açıklaması

AK Parti'den 3600 ek gösterge açıklaması

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, sağlık çalışanlarıyla ilgili yasal düzenlemelere ilişkin açıklamada bulundu.

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş sağlık çalışanlarıyla ilgili yasal düzenlemeleri mayıs ayı içerisinde TBMM'nin gündemine getirmeyi planladıklarını duyurdu. Elitaş, sağlık çalışanlarına yapılacak iyileştirmelerin ayrıntısını da sosyal medya hesabından paylaştı.

"ÖNEMLİ İYİLEŞTİRMELER SAĞLAYACAĞIZ"
Twitter hesabından paylaşım yapan Mustafa Elitaş, "Sayın cumhurbaşkanımızın açıkladığı gibi sağlık çalışanlarımız ile ilgili yasal düzenlemeleri mayıs ayı içerisinde tbmm ye getirmeyi planlıyoruz" ifadeleriyle sağlık çalışanlarına yapılacak iyileştirmeler başlıklı bir notun görselini paylaştı.

Elitaş'ın paylaştığı notta "Sağlık çalışanlarımızın maaş ödeme sistemlerinde ve mali haklarında önemli iyileştirmeler sağlayacağız." cümlesiyle yapılacak iyileştirmeler yer aldı.

Notta iyileştirmeler ile başta hemşireler ve diğer sağlık bilimi lisansiyerleri de 3600 ek gösterge kapsamı içine alınacağı bilgisi de yer aldı.

Etiketler 3600 ek gösterge ek gösterge açıklama AK Parti
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