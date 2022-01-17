AK Parti'den EYT ve 3600 ek gösterge açıklaması

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, milyonların beklediği emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesi için açıklamalarda bulundu.

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesini bekleyen milyonlar için açıklamalarda bulundu.

Düzenleme için 2022 yılını işaret eden Akbaşoğlu, “Emeklilikte yaşa takılanlar diye kavramsallaştırılan bir yapılanma söz konusu. Bunun özü ve özetine baktığımız zaman bu AK Parti iktidarından yani 2002 yılından önce bir düzenlemeyi ifade ediyor” ifadelerini kullandı.

“2022 YILI İÇERİSİNDE NE YAPACAĞIMIZIN MÜJDESİNİ PAYLAŞACAĞIZ”

Akbaşoğlu ayrıca “EYT'li kardeşlerimizin durumu çalışma programımızın içerisinde yer alıyor. İnşallah 2022 yılı içerisinde EYT'lilerle ilgili de ne yapacağımızın müjdesini, Çalışma Bakanımızla beraber paylaşacağız. EYT’li kardeşlerimizin durumunu 2022 yılı içerisinde ele alarak bu konuyla ilgili hakikaten onların da memnun olacağı ‘Allah razı olsun' diyeceği bir noktaya inşallah getireceğiz” açıklamasında da bulundu.

“EN GEÇ MAYIS AYI İÇERİSİNDE 3600 EK GÖSTERGEYİ GERÇEKLEŞTİRMİŞ OLACAĞIZ”

3600 ek gösterge ile ilgili de açıklamada bulunan Akbaşoğlu, şunları söyledi:

''Polislerimize, hemşirelerimize, müdürlerimize, imamlarımıza ve diğer toplum kesimlerinden kadrolara ilişkin bir sözümüz vardı. Bunu daha da genişletmek suretiyle geniş bir spektrum içerisinde Çalışma Bakanlığımızda bir çalışma yapılıyor. Bunu inşallah en geç Mayıs ayı içerisinde yasalaştırmak suretiyle 3600 ek göstergeyi gerçekleştirmiş olacağız.

Bir de sözleşmeli personel var. Çok çetrefilli statüler. Çok farklı hukuki düzenlemeler. Biz bunları yalınlaştırmak, basitleştirmek ve tek bir çatı altında daha da basite indirgeyerek bu ayrışmaları toparlayarak herkesin daha iyi bir noktada hak sahibi olarak yola devam etmesini sağlamak istiyoruz.

ERKEN SEÇİM HAZIRLIĞI MI?

Akbaşoğlu'nun açıklamalarını düzenlediği basın toplantısında değinen CHP Sözcüsü Faik Öztrak, açıklamaları 'erken seçim' hazırlığı olarak değerlendirdi.