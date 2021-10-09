  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. AK Partili isimden tepki çekecek fahiş fiyat paylaşımı

AK Partili isim yüksek fiyatları böyle savundu

AK Partili isim yüksek fiyatları böyle savundu

AK Parti Anayasa Komisyonu Başkanvekili Ali Özkaya, marketlerdeki fiyatları eleştiren gazeteci İzzet Çapa'nın paylaşımına yanıt verdi. Çapa'nın gerçekleri çarpıttığını savunan Özkaya, ''Pazarda en az 10-15 çeşit domates var. Nasıl ki 146.900 TL’den 5.000.000 TL’ye kadar binek otomobil varsa 5 TL’den 20 TL’ye kadar domates de var'' dedi.

Gazeteci İzzet Çapa bugün yaptığı paylaşımda "Domates... Bizim mutfağın olmazsa olmazı... Bütün yemeklerin alt yapısı... Kahvaltı sofralarının baş tacı... Menemenin harcı... Almış başını gitmiş.... Hem de ne gitmek... Domates... Ateş pahası... Bu fiyatlar... Hakikaten olacak iş değil... Ve bu gidiş vallahi gidiş değil..." notuyla, marketlerdeki fahiş domates fiyatlarını paylaştı.

AK Partili Özkaya ise paylaşıma verdiği yanıtta, Çapa'nın paylaşımı "insanları iktidara karşı kışkırtmak için" yaptığını iddia ederek şunları yazdı.

"Eğer muhalif bir tip iseniz, iktidara karşı insanları kışkırtmak istiyorsanız gerçeği çarpıtarak böyle provakasyon yapabilirsiniz… Pazarda en az 10-15 çeşit domates var. Nasıl ki 146.900 TL’den 5.000.000 TL’ye kadar binek otomobil varsa 5 TL’den 20 TL’ye kadar domates de var…"

Etiketler ak parti ali özkaya yüksek fiyat
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Tacizcinin evine polis baskını! Ele geçirilenler şaşkına çevirdi
Erdoğan'dan yatırım çağrısı: ''Gelin hep birlikte kazanalım''
Kim Milyoner Olmak İster’de yarışmacıyı seyirci yaktı!
Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü maaşını açıkladı
Göz göre göre dehşet! Genç kadına kimse yardım etmedi
Afgan mafyasını Türk polisi paketledi
Kafa kafaya çarpıştılar! Feci kaza kamerada
Havalimanında unutulan eşyalar 3'te 1'i fiyatına satıldı
AK Partili Metiner partisini eleştirdi: ''Sorumlusu hükümettir''
Yeğeninin ölümüne neden oldu! Görüntüleri izleyen baba, ablasından şikayetçi oldu