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Akaryakıtta fiyatlar güncellendi

Akaryakıtta fiyatlar güncellendi
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Piyasalardaki son hareketlilikle birlikte akaryakıt fiyatları güncellenerek pompaya yansıdı.

Piyasalardaki dalgalanmalar ve döviz kurundaki değişimler akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Benzin ve motorinin litre fiyatı kaç para, dizel yakıtın ne kadar olduğu merak konusu...

İşte 30 Ağustos 2024 Pazartesi gününe ilişkin güncel akaryakıt fiyatları:

AVRUPA YAKASI

Benzin fiyatı: 43.24 TL
Motorin litre fiyatı: 43.16 TL
LPG litre fiyatı: 23.73 TL

ANADOLU YAKASI

Benzin fiyatı: 43.13 TL
Motorin litre fiyatı: 43.09 TL
LPG litre fiyatı: 23.19 TL

ANKARA

Benzin litre fiyatı: 43.55 TL
Motorin litre fiyatı: 43.57 TL
LPG litre fiyatı: 23.74 TL

İZMİR

Benzin litre fiyatı: 44.05 TL
Motorin litre fiyatı: 44.09 TL
LPG litre fiyatı: 23.49 TL

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