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Akaryakıtta tek fiyat, tek isim dönemi başlıyor

Akaryakıtta tek fiyat, tek isim dönemi başlıyor
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu akaryakıt istasyonlarında farklı isimlerle satılan dizel ve benzinde uygulanan fiyat farklarını kaldırıyor. 30 Nisan 2024 tarihinden itibaren benzin ve motorin sadece "Benzin", "Motorin" ve "LPG" olarak satılabilecek.

EPDK tarafından hazırlanan düzenlemeyle, akaryakıt istasyonlarında farklılaştırılmış ürün adları altında satılan yakıtların fiyat farklılıkları kaldırılıyor. "Ultra force", "power", "VMax" gibi farklı isimlerle satılan akaryakıtlar artık tek bir ürün ve tek bir fiyat üzerinden tüketicilere sunulacak.


AKARYAKITTA STANDART DÖNEMİ
Sabah gazetesinin haberine göre, benzin ve dizel şu anda istasyonlarda çeşitli ekstra özellikler ileri sürülerek daha yüksek fiyatlarla satılabiliyordu. Yeni düzenlemeyle, istasyonlarda sadece standardize edilmiş benzin, motorin (dizel) ve LPG satışı gerçekleştirilecek.

"Farklılaştırılmış Akaryakıtlara İlişkin Kurul Kararında Değişiklik Yapılmasına Dair Kurul Karar Taslağı"nın 30 Nisan 2024 tarihinde yürürlüğe girmesi planlanıyor. Bu tarihten itibaren akaryakıt istasyonlarında yeni fiyatlandırma ve ürün standardizasyonu uygulanacak.

Bu düzenlemenin, akaryakıt tüketicileri için şeffaflık ve adil fiyatlandırma anlamında önemli avantajlar sağlaması bekleniyor. EPDK'nın bu adımı, yakıt tasarrufu sağladığı, motoru temizlediği veya araca ekstra performans kattığı iddiasıyla satılan farklılaştırılmış akaryakıtların normalden yüksek fiyatlandırılmasına son verecek.

Akaryakıt piyasasında yeni bir dönemin başlamasıyla birlikte, tüketiciler artık akaryakıt alımlarında daha basit ve anlaşılır bir fiyatlandırma ile karşılaşacak. Bu değişiklik, sektördeki rekabet koşullarını da etkileyebilir ve akaryakıt tüketim alışkanlıklarında yeni bir dönem başlatabilir.

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Etiketler akaryakıt benzin tek fiyat tek isim ürün motorin LPG
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