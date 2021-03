Akıllı telefonda ''yerli üretim'' indirimi! Fiyatlar yarı yarıya düştü

Akıllı telefon üreticilerinin Türkiye'de üretime başlamasıyla fiyatlar düşmeye başladı. Samsung'un yerli üretim modellerini piyasa sunmasıyla, giriş seviyesi cep telefonu fiyatları 3 bin TL bandından 1.300-1.500 TL'ye kadar geriledi. Samsung'un ardından Xiaomi ve Oppo'nun fiyatları düşürmesi bekleniyor.

Türkiye'de cep telefonunda yerli üretim hamlesinin sonuçları fiyatlarda görülmeye başladı. Önceden 2.500 - 3.000 TL arasında fiyatlarda satılan giriş seviyesi cep telefonlarının fiyatları 1.300 - 1.500 TL'ye geriledi.

Yerli üretim hamlesinin giriş seviyesindeki telefon fiyatlarını önceki seviyesine getirdiğine işaret eden Mobil İletişim Araçları ve Bilgi Teknolojileri İşadamları Derneği (MOBİSAD) Başkanı Mustafa Kemal Turnacı, "Samsung'un cep telefonu üretimi başladı. A01 serisi telefonları, daha önceden 2.500 - 3000 TL seviyesindeydi. Türkiye'de üretilenler şu anda 1.300 - 1.500 TL'den satılmaya başlandı. Yerli üretim hamlesi cep telefonunda giriş seviyesini, olması gereken fiyat bandına getirdi" dedi.

ÜST SEGMENT NE OLUR?

Turnacı, cep telefonunun her zaman temel ihtiyaç olduğunu savunduklarını anımsatarak, "Giriş seviyesi modeller önceden vergilerin yüksekliği nedeniyle 3.000 TL seviyelerine çıkmıştı. Ama yerli üretim sonucunda artık normale dönüyor. Türkiye'de şu anda 200 doların altında ithal edilen cihazlarda gözetim belgesi isteniyor. Bu durum piyasada bu cihazların da 200 dolarlık vergi dilimine girmesine neden oluyordu. Yerli üretimde gözetim belgesi istenmediği ve gümrük vergisinden muafiyet geldiği için vergi maliyetleri düşüyor ve cep telefonları çok daha uygun fiyata satılıyor" bilgisini verdi.

Mustafa Kemal Turnacı, tüketicilerin yüksek fiyatlı cep telefonu segmentinde de düşüş olacağı beklentisine girdiğini ancak bu modellerin Türkiye'de üretilmemesi nedeniyle fiyatta herhangi bir düşüş beklenmediğini de vurguladı.

'MADE IN TURKEY' YAZIYOR

Türkiye'de üretilmeye başlanan cep telefonlarının kutularında 'Made in Turkey' (Türk Yapımı), 'Assembled in Turkey' (Türkiye'de Montajlandı) yazılarının da olduğu dikkat çekiyor. Samsung'un giriş seviyesi modeli A01'in kutusunda da Türkiye yapımı olduğu yazıyor. Oppo'nun da cep telefonu kutularında benzer yazı ve işaret olduğu görülüyor.

XIAOMI DE DÜŞÜRECEK

Xiaomi Türkiye Ülke Müdür Yardımcısı İrfan Öztürk de, İstanbul Avcılar'daki fabrikada üretime başladıklarını anımsatarak, yeni modellerin nisan ayında raflarda olacağını söyledi. Yılda 5 milyon akıllı telefon üretim kapasitesine sahip olacaklarını anlatan Öztürk, "Salcomp ile ortak olan Xiaomi, 30 milyon dolarlık yatırımla Türkiye'de üretime başlıyor. Avcılar'da bulunan ve yaklaşık 14 bin metrekare kapalı alana sahip fabrikada üretimimiz olacak. 2 bin kişiye de istihdam sağlıyoruz" dedi.

Yeni modellerle birlikte fiyatların da düşeceğini dile getiren Öztürk, "Her modelde değil ama Türkiye'de üretilen modellerde yüzde 10 - 15 indirim söz konusu olacak" ifadelerini kullandı.

OPPO MART SONU

Diğer cep markaları da üretim planlarını sürdürüyor. İstanbul Tuzla'da üretime başlayan Oppo'nun mart ayı sonu yerli modellerini piyasaya sürmesi beklenirken, Tecno, TCL ve Vivo'nun ise Türkiye'de üretime bir ay gecikmeli başlayacağı öğrenildi. Bürokratik sıkıntılar nedeniyle üretimin Tecno ve TCL'de mayıs ayına, Vivo'da ise haziran ayına kayacağı konuşuluyor

Milliyet