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  3. 01 Ekim 2018 20:06

Ankara'daki ekmek fiyatları için flaş karar !

Ticaret Bakanlığı, Ankara'daki yüzde 25'lik ekmek zammını durdurdu.

Ankara'daki ekmek fiyatları için flaş karar !
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Ticaret Bakanlığı, Ankara'daki yüzde 25'lik ekmek zammını durdurdu.
 
Ticaret Bakanlığı, Ankara'daki ekmek fiyatlarına zammı durdurdu.

Bakanlık açıklamasında "Ankara'da 200 gram ekmeğin fiyatı azami 1 TL olacak şekilde uygulanmasına ilişkin görüş belirtildi. Ekmeğin 1 TL’nin üzerinde satılmasına Bakanlığımızca uygun görüş verilmemiştir" denildi.

YÜZDE 25 ORANINDA ZAM YAPILMIŞTI

Ankara’da ekmek fiyatlarına bugünden itibaren geçerli olmak üzere yüzde 25 oranında zam yapılmıştı.

Ankara’da 200 gram ekmeğin fiyatı 1 liradan 1,25 TL’ye yükselmişti.

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