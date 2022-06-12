AVM'ler için yeni karar! Artık bunu yapamayacaklar

Hayvanat bahçeleri ve doğal yaşam parklarının kuruluşunu düzenleyen yeni yönetmeliğe göre, artık AVM’lerde Alışveriş merkezleri için hayvan hakları açısından olumlu bir gelişme yaşandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın söz konusu kanuna ilişkin yönetmeliği Resmi Gazete’nin dünkü sayısında yayımlandı. Yönetmelikte, tanımlar maddesine “biyolog, su ürünleri uzmanı, doğal yaşam parkı ve sürüngenlerin, omurgasızların bulunduğu yapay ortamı ifade eden “teraryum” gibi kavramlar eklenirken, “kafes” ifadesi ise tanımlardan kaldırıldı.

Bundan sonra AVM’lerde hayvanat bahçeleri ve doğal yaşam parkları kurulamayacak. Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce alışveriş merkezlerinde kurulan ruhsatlı hayvanat bahçeleri ise mevcut kanatlı ve/veya memeli hayvan sayısını artıramayacak ve bu hayvanlardan ölenlerin yerine yeni hayvanlar alamayacak. Doğal yollarla üreyen kanatlı hayvanlar da yumurtadan çıktıktan itibaren altı ay içinde, memeli hayvanlar ise doğumdan itibaren bir yıl içinde elden çıkarılacak. Aksi halde bu hayvanlara el konulacak.