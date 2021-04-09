Bakan açıkladı: Tarımsal destek ödeneği bugün hesaplara yatıyor!

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, tarımsal destek ödemeleri kapsamında verilen ücretlerin bugün hesaplara yatacağını duyurdu.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli 22 milyon 659 bin 343 liralık desteği, bugün saat 18.00 itibariyle üreticilerin hesaplarına aktaracaklarını açıkladı.

TARIMSAL DESTEK ÖDEMELERİ BUGÜN HESAPLARDA!

Bakan Pakdemirli'nin tarımsal destek ödemelerine ilişkin açıklaması şu şekildedir:

"Bombus Arısı için 13 bin 161 bin üreticimize, 9 milyon 802 bin 740 TL,

Sertifikalı Fidan Kullanım Desteği kapsamında 1.309 üreticimize, 8 milyon 338 bin 44 TL,

Çay Budama Masrafı (Ocak Ayı) için de 4 milyon 518 bin 559 TL,

Olmak üzere Toplamda 22.659.343 TL

Destek Ödemesi yapacağız. Ödemeler, Bugün Saat 18.00 itibariyle üreticilerimizin hesaplarına aktarılacak.

Üreticilerimize, çiftçilerimize hayırlı olsun."

Tecno Mobile personel alımlarına başladı!

ÇİFTÇİ DESTEĞİ NEREDEN ALINIR, ÇİFTÇİ KAYIT SİSTEMİ NEDİR?

Tarımsal destekleme konusu ne olursa başvuruda bulunmak için; Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıt olmak gerekiyor. Şayet kaydınız var ise, mazot ve gübre desteklemesi almak istediğinizi belirten bir dilekçe yazmalı ve bu dilekçeyi Tarım İl veya İlçe Müdürlükleri'ne teslim etmeniz gerekiyor. Ancak ÇKS Kaydınız yoksa sisteme kayıt olmalısınız.



TARIMSAL DESTEK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Tarımsal destek kapsamında çiftçilere verilen mazot ve gübre desteğine başvuru yapmak isteyen çiftçiler 2021 yılında alacakları gübre parası ve mazot parasının ne kadar olacağını araştırıyor. 2020 yılında mazot desteği parası verilmişti. Şimdi 2021 yılı mazot desteği parası nasıl alınır araştırılıyor. İşte tarımsal destek başvuru şartları... Dilekçeyi müdürlüğe teslim ettikten sonra bir süre beklemeniz gerekiyor. Yapılacak olan incelemelerden sonra şayet başvurunuz onaylanırsa destekleme ödemesi almaya hak kazanıyorsunuz. Daha sonra banka hesaplarına destekleme tutarı aktarılıyor. Mazot desteklemeleri ise güncel mazot fiyatının %50'si tutarında oluyor. Verilen desteklemeler ile birlikte çiftçinin aktif bir şekilde tarımsal faaliyetlere devam etmesi sağlanıyor.



Tarımsal destekleme alabilmek için bazı şartları taşımanız gerekiyor. Bu şartlar;

Çiftçi kayıt sistemine kayıt olunmalıdır.

Bakanlık tarafından belirlenen tarihte dilekçe ile başvurmak gerekmektedir.

Gübre desteği başvurusu yapabilmek için en az 1 dekar alana sahip olunması gerekmektedir.

Yargıtay'dan dikkat çeken ihbar ve kıdem tazminatı kararı!

50 dekardan fazla araziye sahip olanların toprak analizi yaptırmaları gerekmektedir.

Toprak analizi yaptırmayan çiftçilerimiz sadece mazot desteği alabilecek ve gübre desteklerinden yararlanamayacaktır.

Bunu bir örnek ile anlatalım. Örneğin 132 dekar araziye sahipsiniz. Bu alan için üç toprak analizi yaptırmanız gerekiyor. Çünkü her 50 dekar için 1 analiz şartı var. Şayet iki adet analiz yaptırır ve kalan 32 dekar için analiz yaptırmazsanız sadece 100 dekar için gübre desteği alırsınız. 32 dekar için sadece mazot desteği alınabilir.

Destekleme kapsamında mazotun 100 TL' lik mazotun 50 TL' si devlet tarafından karşılanacak.

Ektiğiniz ürünün coğrafi koşullara uygunluğunun tespit edilmesi gerekiyor.