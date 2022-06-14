Bakan Dönmez, Akkuyu Nükleer Güç Santrali için tarih verdi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde önümüzdeki yıl ilk reaktörün devreye alınacağını söyledi.

NATO Parlamenter Asamblesi (NATO PA) Siyasi Komisyon ile Akdeniz ve Orta Doğu Özel Grubu Ortak Toplantısı İstanbul’da başladı. Toplantıya katılan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez yaptığı konuşmada küresel olarak görülen enflasyonist baskıların önemli bir sebebinin artan enerji fiyatları olduğunu söyledi. Bakan Dönmez ayrıca Karadeniz’de keşfedilen doğalgazın önümüzdeki sene ulusal iletim sistemine bağlanacağını söyledi.

‘‘KÜRESEL ENFLASYONİST BASKILARIN EN ÖNEMLİ SEBEBİ ARTAN ENERJİ FİYATLARIDIR’’

Enerjiyle ilgili konuların NATO’nun gündemini meşgul ettiğine dikkat çeken Bakan Dönmez, ‘‘70. yılını geride bırakan NATO İttifakının yeni sınamalarla karşı karşıya kaldığı bir dönemden geçiyoruz. Bilindiği gibi son yıllarda enerji arzının kesintisiz sürdürülmesi, kritik altyapıların korunması, siber güvenlik, hibrit tehditler gibi enerji ile ilgili konular NATO’nun gündeminin üst sıralarını işgal ediyor. Pandeminin yaraları henüz sarılmamışken, olağandışı hava koşulları ve Rusya-Ukrayna savaşı, içinde bulunduğumuz türbülansın şiddetini daha da artırdı. Daha önceki enerji krizlerinden daha ağır ve sonuçları uzun döneme yayılacak zorlu bir süreci tecrübe ediyoruz. Bugün uzmanların da üzerinde ittifak ettiği üzere küresel enflasyonist baskıların en önemli sebebi artan enerji fiyatlarıdır’’ dedi.

Küresel olarak artan enerji fiyatlarıyla mücadelede izlenecek politikalardan da bahseden Dönmez, ‘‘Politika önceliklerimiz; arz güvenliğinin sağlanması, piyasalarda öngörülebilirliğin artırılması ve yerli kaynakların azami ölçüde kullanımı ile yerli imalat kapasitesinin geliştirilmesidir hem arz güvenliğini sağlayarak tüketicileri korumak, hem iklim değişikliği ile mücadele ederek enerji dönüşümünü gerçekleştirmek, hem de net-sıfır hedeflerine ulaşmak zorundayız. Yaşanan bu olağan dışı dönemi, olağan tedbirlerle yönetmek kolay olmayabilir. Bu sebeple, geçici de olsa olağan dışı tedbirler almak gerekebiliyor’’ ifadelerini kullandı.

‘’KARADENİZ’DE BULUNAN DOĞALGAZI ÖNÜMÜZDEKİ SENE ULUSAL İLETİM SİSTEMİMİZE BAĞLAMAK İÇİN ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDİYOR’’

Enerji ihtiyacını karşılamak üzere çalışmalara devam ettiklerini de söyleyen Bakan Dönmez, ‘’Dört adet sondaj gemimiz, iki adet sismik araştırma gemimiz ve altı adet destek gemimizle 24 saat çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Bu çalışmalarımızın neticesi olarak 2020 yılının dünyadaki en büyük off-shore doğal gaz keşfini Karadeniz’de gerçekleştirdik. İlk verilere göre bu keşfin miktarı 540 milyar metreküp olup, bu gazı önümüzdeki sene, ulusal iletim sistemimize bağlamak için çalışmalarımız hızla devam ediyor. Söz konusu proje kapsamında ilk boruların deniz tabanına döşenmesine ilişkin töreni, dün Cumhurbaşkanımızın katılımıyla gerçekleştirdik’’ diye konuştu.

‘’NÜKLEER GÜÇ SANTRALİNİN KURULUMU ÇALIŞMALARI AKKUYU’DA DEVAM EDİYOR, ÖNÜMÜZDEKİ YIL İLK REAKTÖRÜ DEVREYE ALACAĞIZ’’

Elektrik arzının sürekliliğini sağlamak için çalıştıklarını da ekleyen Bakan Dönmez, ‘’Elektrik arzında sürekliliği sağlamak adına baz yük santraller olan nükleer enerjiden faydalanmaya yönelik çalışmalarımız da devam ediyor. Nükleer enerji, arz güvenliğimiz için hem kaynak çeşitliliğini artıracak hem de temiz bir enerji kaynağı olarak emisyonların azaltılmasına kayda değer katkı sağlayacak. Ülkemizdeki ilk nükleer güç santralinin kurulumu çalışmaları Akkuyu’da devam ediyor. İnşallah önümüzdeki yıl ilk reaktörü devreye alacağız. Bunun yanında ikinci ve üçüncü santraller için de yer seçimi ve teknolojiye yönelik çalışmalarımız devam ediyor’’ açıklamalarında bulundu. Bakan Dönmez, ‘’Türkiye olarak, vatandaşlarımızın refahını artırmak ve ekonomik kalkınmayı gerçekleştirmek için çok taraflı işbirlikleriyle karşılıklı yarar sağlayan ve “kazan-kazan” ilkesine dayalı yeni projelerin geliştirilmesi için tüm çabalarımızı ortaya koyuyoruz. Ve bunu yapmaya devam edeceğiz. Siyasi konuların enerji sektörüne olumsuz yansımasına izin vermeden, teknik açıdan yapılabilir projeler için hep beraber irademizi ortaya koymalı ve diyaloğu sürdürerek işbirliği çabalarımızı artırmalıyız’’ şeklinde konuştu.

İHA