Bakan Karaismailoğlu: Dünyaya ihraç ediyoruz

Bakan Karaismailoğlu, Kastamonu-İnebolu yolunda yapımı süren tünellerdeki incelemenin ardından gazetecilere, 5G ile ilgili çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Dünyada da 5G ile ilgili çalışmaların son aşamaya geldiğine işaret eden Karaismailoğlu, "Dünya da bir araştırma içinde. Biz de 5G'yi yerli ve milli teknoloji ile hazırlanmaya çalışıyoruz. O yüzden yerli 5G altyapımızı güçlendirmeye çalışıyoruz. Yerli ve milli 5G'ye dünya ile birlikte geçeceğiz. Zaten normalde 4,5G altyapısında dünyanın önde gelen ülkelerinden biriyiz. İnşallah 5G'ye dünya ile birlikte zamanı geldiğinde yerli ve milli teknolojiyle geçeceğiz." ifadesini kullandı.



Karaismailoğlu, Formula 1 yarışlarının 9 yıl aradan sonra yeniden Türkiye'ye geldiğini hatırlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Artık ara vermek istemiyoruz. Her yıl Formula bekliyoruz. Pisti en iyi şekilde hazırladık. İstanbul Park'taki pist, dünyanın en iyi pistlerinden biri. O yüzden bizim 8. efsane viraj, Formula tarihinde efsane olarak gözüküyor. İnşallah pazar günü başarılı bir yarışmaya ev sahipliği yapacağız. Onun sorumluluğunu taşıyoruz. Formula 1 yarışlarını 250 yayıncı kuruluş tarafından yaklaşık 2 milyar kişi izleyecek. Hem İstanbul'un hem ülkemizin tanıtımı için çok önemli bir yarış. İnşallah bunun da başarı şekilde üstesinden geldikten sonra seneye tekrar Formula'yı ağırlamak için çalışmalara başlayacağız."

"Afet durumlarında vatandaşların internet altyapısıyla da haberleşmeleri" önerisi

Bakan Karaismailoğlu, İzmir depreminde iletişim konusunda herhangi bir problem yaşamadıklarını vurgulayarak, güçlü altyapıya sahip olduklarını belirtti.

Afet durumlarında vatandaşların GSM hatlarının yanında internet altyapısıyla da haberleşmelerini isteyen Karaismailoğlu, "Tedbirlerimizi alıyoruz. Afet durumlarında çok kolay koordine olup mobil baz istasyonlarımızı bölgeye sevk ediyoruz. O yüzden arkadaşlarımız İzmir'de depremde başarılı bir çalışma çıkardı. Temennimiz böyle afetlerin yaşanmaması ama yaşandığı durumlarda da çok kolay müdahale ediyoruz." diye konuştu.



Yapımı devam eden Kastamonu-İnebolu yoluyla da ilgili değerlendirmelerde bulunan Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"38,8 kilometrelik bir yol aksından bahsediyoruz. Bunun 18 kilometresi tünel olarak yapılıyor. 2002'ye kadar Türkiye'deki toplam tünel uzunluğu 50 kilometre. Biz sadece Kastamonu-İnebolu arasında 18 kilometre tünel yapıyoruz. Özellikle yol ve ulaştırma teknoloji hizmetlerinde yerli ve milli mühendisler, projeler ve imalatlar kullanılıyor. Yıllar önce bunları başkalarına muhtaç yapıyorduk. Artık hiç kimseye ihtiyacımız yok. Bu tür teknolojileri üretiyor, geliştiriyor ve dünyaya ihraç ediyoruz. Kastamonu-İnebolu yolu da en önemli ulaşım yatırımlardan biri. Hem mali olarak hem fayda maliyet açısından. Burası yapıldığında Karadeniz'i Kastamonu üzerinden Ankara'ya bağlayacağız. Kastamonu-İnebolu yolu, denize en kolay ulaşma noktası olacak. O yüzden önemli bir yol. Buradaki istihdamı, üretimi, turizmi önemli ölçüde etkileyecek bir yol."