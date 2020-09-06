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  3. 06 Eylül 2020 15:41

Bakan Karaismailoğlu duyurdu! Testlere başladık

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbul Havalimanını şehrin merkezine bağlayacak olan Gayrettepe-Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metrosu'nun ilk tren setinin raylara indiğini açıkladı.

Bakan Karaismailoğlu duyurdu! Testlere başladık
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu "İstanbul Havalimanını şehrin merkezine bağlayacak olan Gayrettepe-Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metrosu'nun ilk tren setinin imalatını tamamlayarak raylara indirdik. 120 km/sa hız yapabilen Türkiye’nin en hızlı metrosunun performans testine başlıyoruz! " dedi.

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