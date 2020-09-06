Bakan Karaismailoğlu duyurdu! Testlere başladık

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu "İstanbul Havalimanını şehrin merkezine bağlayacak olan Gayrettepe-Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metrosu'nun ilk tren setinin imalatını tamamlayarak raylara indirdik. 120 km/sa hız yapabilen Türkiye’nin en hızlı metrosunun performans testine başlıyoruz! " dedi.

İstanbul Havalimanını şehrin merkezine bağlayacak olan Gayrettepe-Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metrosu'nun ilk tren setinin imalatını tamamlayarak raylara indirdik.

120 km/sa hız yapabilen Türkiye’nin en hızlı metrosunun performans testine başlıyoruz! 🧿 pic.twitter.com/TKfqGGWY2V — Adil Karaismailoğlu (@akaraismailoglu) September 6, 2020