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Bakan Kasapoğlu duyurdu: KYK ödemeleri başlıyor

Bakan Kasapoğlu duyurdu: KYK ödemeleri başlıyor

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, ilk defa GSB Burs ve Öğrenim Kredisi başvurusu yapan öğrencilerin bu gece itibarıyla hesaplarına ekim, kasım ve aralık ayı ödemelerinin (toplamda 1950 lira) yatırılacağını duyurdu

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sosyal medya hesabından ilk defa burs alacak öğrencilere toplamda bin 950 TL olan ekim, kasım ve aralık aylarının ödemelerinin bu gece hesaplara yatacağını açıkladı.

"ÖĞRENCİ ARKADAŞLARIMIZA MÜJDE"
Bakan Kasapoğlu açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"İlk defa GSB Burs ve Öğrenim Kredisi başvurusu yapan öğrenci arkadaşlarımıza müjde!

"BU GECE İTİBARIYLA HESAPLARINIZDA OLACAK"
Ekim, kasım ve aralık ayı GSB Burs ve Öğrenim Kredisi ödemeleri bu gece itibarıyla hesaplarınızda olacak. Tüm gençlerimize hayırlı olsun."

Etiketler kyk ödeme
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