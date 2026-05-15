Bakan Mehmet Şimşek’ten yeni vergi açıklaması!

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, merakla beklenen bütçe gerçekleşmelerini değerlendirdi ve yeni vergi iddialarına son noktayı koydu. "Gündemimizde yeni bir vergi çalışması yok" diyen Şimşek, bütçe gelirlerinin enflasyonun üzerinde seyrettiğini ve harcama disiplininin korunacağını vurguladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ekonomi gündemindeki "yeni vergi" iddialarına net bir dille yanıt vererek, hükümetin gündeminde şu anda yeni bir vergi çalışması bulunmadığını açıkladı. Bütçe performansının güçlü seyrettiğini belirten Şimşek, yıl sonu hedeflerine ulaşma konusunda kararlı olduklarını vurguladı.

"YENİ VERGİ ÇALIŞMAMIZ YOK"

Bloomberg’e önemli açıklamalarda bulunan Bakan Şimşek, kamuoyunun merakla beklediği vergi sorusuna açıklık getirdi. Eşel mobil sistemi nedeniyle oluşan ek bütçe yükünü tolere etmek için yeni bir vergi gelip gelmeyeceği yönündeki soruya Şimşek, “Gündemimizde şu anda herhangi bir yeni vergi çalışmamız yok” yanıtını vererek yönetilen fiyatlarda da sürpriz yaşanmayacağını ifade etti.

BÜTÇE GELİRLERİ ENFLASYONU SOLLADI

Yılın ilk 4 ayına ilişkin bütçe verilerini paylaşan Şimşek, gelirlerin geçen yılın aynı dönemine göre yıllık bazda %54,3 oranında arttığını söyledi. Bu artışın enflasyonun çok üzerinde olduğunu kaydeden Bakan, vergi gelirlerinin de %55,6 oranında yükselerek yıl sonu hedefinin %31,6’sına ulaştığını belirtti. Özellikle kurumlar ve gelir vergisindeki artışın bütçeyi desteklediği bildirildi.

PETROL FİYATLARI VE ÖTV RİSKİ

Bütçedeki en dikkat çekici düşüş akaryakıt ÖTV’sinde yaşandı. Akaryakıt üzerinden alınan ÖTV gelirlerinin ilk 4 ayda %3 gerilediğine dikkat çeken Şimşek, petrol fiyatlarının 100 doların üzerinde kalması durumunda vergi kaybının 600 milyar TL’yi aşabileceği uyarısında bulundu. Bu durumun bütçe açığını %4 civarına çekme riski olsa da temel hedefin açığı %3,5 seviyesinde tutmak olduğunu ifade etti.

HARCAMA DİSİPLİNİNDEN TAVİZ YOK

Yılın geri kalanında harcama disiplininin sıkı bir şekilde korunacağını belirten Bakan Şimşek, bütçe hedeflerinin hala ulaşılabilir olduğunu savundu. Ekonomi yönetimi, gelir artış hızı ve disiplinli maliye politikasıyla bütçe dengesini korumayı amaçlıyor.