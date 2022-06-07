Bakan Nebati mali disiplin diyerek duyurdu: Mayıs'ta fazla verdi

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, hazine nakit dengesinin Mayıs ayında 149 milyar lira fazla verdiğini açıkladı. Bakan Nebati, "Bu sonuçlar uyguladığımız mali disiplinin somut bir göstergesidir." ifadelerini kullandı.

Hazine Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Ocak-Mayıs dönemi hazine nakit dengesiyle ilgili son verileri paylaştı. "BU SONUÇLAR MALİ DİSİPLİNİN GÖSTERGESİDİR" Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Bakan Nebati, "Bütçe sonuçlarının öncü göstergesi olan hazine nakit dengesi mayıs ayında 149,2 milyar TL fazla vermiştir. Özellikle bütçe gelirlerindeki olumlu performansın neticesinde Ocak-Mayıs dönemi nakit fazlası ise 82,4 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Bu sonuçlar uyguladığımız mali disiplinin somut bir göstergesidir. Mali disiplinden taviz vermeden kamu maliyesindeki sağlam duruşumuzu kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz." dedi.