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Bakan Şimşek açıkladı: Her köşe başına bir vergi müfettişi konulacak

Bakan Şimşek açıkladı: Her köşe başına bir vergi müfettişi konulacak
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, katıldığı canlı yayında Türkiye'nin dört bir yanında kalıcı maliyecilerin ve vergi müfettişlerinin görvlendirileceğini belirterek "tüm şehirlerin giriş çıkışlarına maliyeci koyacağız" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek dün TGRT Haber canlı yayınında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Kayıt dışı üretim ve satışla mücadelelerini sürdüreceklerini belirten Şimşek, kalıcı maliyeci sistemine geçeceklerini duyurdu.

Şimşek, şunları kaydetti;

"İnceleme başlatmadığımız hiçbir kesim yok. Önce çok büyüklerden başladık. Kayıt dışı üretim, satış yapanlar... Biz denetim yapıp ceza kesmek istemiyoruz ama arkadaşlarla da konuştuk. Ekipler güçlendirilecek. Bütün OSB'lerin giriş çıkışlarına, bütün hallerin giriş çıkışlarına vergi memurları koyacağız. Bütün büyükşehirlerin giriş ve çıkışlarına, ana arterlerine kalıcı maliyecileri koyacağız"

 

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Etiketler hazine ve maliye bakanı maliyeci vergi müfettişi müfettiş mehmet şimşek
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