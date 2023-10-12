Bakan Şimşek faiz ''tüyosunu'' verdi

Fas'ın Marakeş şehrinde düzenlenen Dünya Bankası-IMF toplantısında konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin pozitif reel faize yaklaştığını söyledi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, pozitif reel faizin enflasyon beklentilerini dizginlemek için olmazsa olmaz bir konumu olduğunu ve Türkiye’nin pozitif reel faize yaklaştığını söyledi.

Şimşek pozitif reel faiz eşiğine ulaşmak için yapılması gerekenlerin henüz bitmediğini de söyledi.

Fas’ın Marakeş şehrinde düzenlenen Dünya Bankası-IMF toplantısında konuşan Şimşek enflasyon beklentilerini kontrol altına almak için seçimlerin ardından atılan adımları anlattı.

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‘TERSİNE ÇEVİRMEK ZAMAN ALACAK’

Merkez Bankası (TCMB) Mayıs ayındaki genel seçimlerin ardından 2,150 baz puan artışla yüzde 30’a yükseltti. TCMB önümüzdeki dönemde de sıkılaştırma adımlarına devam edebileceği mesajı da veriyor.

TL’nin temel göstergelerinin sağlam olduğunu ve para biriminin “çekici” göründüğünü de belirten Şimşek, yerel seçimlerin genel seçimlerle ayırt etmek gerektiğini, Türkiye’nin politik istikrara sahip beş yıl geçireceğini kaydetti.

Şimşek geçmiş ekonomi politikalarını tersine çevirmenin zaman alacağını da sözlerine ekledi.

Şimşek ayrıca, olası bir eurobond ihracı için piyasa şartlarına baktıklarını, büyük olasılıkla yıl sonundan önce bunu gerçekleştirebileceklerini söyledi.

IMF, Dünya Bankası toplantıları için Fas’ta yaptığı konuşmanın ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Şimşek, yıl bitmeden ihracın gerçekleşmesini beklediğini de söyledi.

Körfezden Türkiye’ye gelmesi beklenen kaynaklara ilişkin bir soruya ise Şimşek, “müzakerelerin son aşamasındayız” yanıtını verdi.

Şimşek 23 Ekim’de başlaması planlanan yeni bir Körfez ziyareti planlıyor.

Abu Dabi, Doha ve Riyad’a gidilmesi planlanırken bu ziyarette Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile 50 milyar dolar olarak daha önce varılan anlaşmanın “ilk somut adımları” gerçekleşecek. (REUTERS)