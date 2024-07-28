Bakan Şimşek yeni vergi alma planını açıkladı

Hazine ve Maliye Bakanı Bakan Şimşek, vergi düzenlemelerini içeren kanunun Meclis'te kabul edildiğini belirttiği paylaşımında, "Amacımız, çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi almaktır" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, vergi düzenlemelerinin Meclis’ten geçmesinin ardından, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Söz konusu paylaşımında, "Vergilemede adaleti ve etkinliği artırmayı, kayıt dışı ekonomiyle mücadeleyi hedefleyen bu yasa vatandaşlarımıza yük getirmiyor" ifadelerini kullanan Şimşek, amaçlarının çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi almak olduğunu söyledi.

Bakan Şimşek'in konuyla ilgili paylaşımı şöyle oldu:

"Vergi düzenlemelerini içeren kanun Yüce Meclisimizde kabul edildi.

Vergilemede adaleti ve etkinliği artırmayı, kayıt dışı ekonomiyle mücadeleyi hedefleyen bu yasa vatandaşlarımıza yük getirmiyor.

Amacımız, #Çok kazanandan çok, az kazanandan #az vergi almaktır.

Vergi gelirlerinde sağlanan iyileşmeyi vatandaşlarımızın refahı ve ülkemizin istikrarı için verimli alanlara yönlendireceğiz."