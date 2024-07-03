Bakan Şimşek'ten AK Partili belediyelere ''İstihdam bürosu olmuşsunuz'' tepkisi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in, AK Partili belediye başkanlarına ''İstihdam bürosu olmuşsunuz'' diyerek eleştiride bulunduğu öne sürüldü.

Kamuda tasarruf tedbirlerine riayet edilmediğine dair her geçen gün yeni bir örnek yaşanırken, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, AK Parti’nin Kızılcahamam kampında önceki gün yaptığı sunumda partililere önemli uyarılarda bulundu. Kulislerde aktarılana göre, yerel yönetimlerin kadrolarının şişirilmiş olduğunu ifade eden Bakan Şimşek, “Personel gideriniz bütçe gelirinin yüzde 30’unu aşamaz. Hiçbiriniz kanuna uymuyorsunuz. İstihdam bürosu olmuşsunuz” ifadelerini kullandı.

Türkiye gazetesinden Emrah Öcan’ın aktardığına göre, EYT ve deprem nedeniyle oluşan bütçe açıklarını kayıt dışılığı önleyerek kapatacaklarını ifade eden Şimşek şunları kaydetti:

“Bakın bu kamu tasarrufları bizi bağlamaz falan diye düşünmeyin. Bakanlığımız denetim yapacak ve ilgili harcama sorumlusu çok ciddi müeyyideler ile karşı karşıya kalabilecek. Kamuda tasarruf tedbirleri belediyeleri yüzde 100 bağlamaktadır. Sizin mali durumunuz iyi gözükmüyor. Kendi merkezi bütçemiz ile ilgili durumu anlattım. Ama gelgelelim sizin durumunuz merkezi hükümetten çok çok daha kötü. Belediyelerin yıllık personel giderleri bütçe gelirlerinin yüzde 30’unu aşamaz. Hiçbiriniz kanuna uymuyorsunuz. İstihdam bürosuna dönüşmüşsünüz. Mevcut mali kurallara uyun. Borç ve personel konusunda uymamışsınız.”

Türkiye Gazetesi