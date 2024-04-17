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Bakan Şimşek'ten cari açık yorumu

Bakan Şimşek'ten cari açık yorumu
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, cari açıktaki düşüşün kademeli olarak devam etmesini beklediklerini söyledi.

Bakan Şimşek, cari ödemeler dengesi verilerine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cari açık şubatta beklentilerin altında gerçekleşti ve geçen yıla göre 5,8 milyar dolar düştü. 2023 yılı mayıs ayı zirvesine göre yıllık 28,3 milyar dolar iyileşme gerçekleşti. Cari açıktaki düşüş orta vadeli programımızın çalıştığını gösteriyor. Dezenflasyon için uyguladığımız politikaların etkisi ile bu düşüşün önümüzdeki aylarda kademeli olarak devam etmesini bekliyoruz. Bu eğilim yıl sonunda cari açığın milli gelire oranının yüzde 2,5'in altında gerçekleşebileceğine işaret ediyor. Cari açıktaki azalma döviz rezervi birikimine destek olurken, makro finansal istikrar kanalıyla da dezenflasyona destek olacak" ifadelerini kullandı. 

Etiketler hazine ve maliye bakanı mehmet şimşek cari açık
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