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Bakan Şimşek'ten enflasyon hedefi için yeni tarih

Bakan Şimşek'ten enflasyon hedefi için yeni tarih
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyonda düşüş için haziran ayını işaret etti.

MHP’li Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’le Ticaret ve Sanayi Odası’nı ziyaret eden Bakan Şimşek haziran ayı itibariyle enflasyonda düşüşün olacağını savundu.

Son dönemde izlenen ekonomik politikaların kazanımlarını tek tek anlatan Bakan Şimşek, izlenen doğru politikalar ile ekonomik açıdan daha yukarıya çıkılacağının altını çizdi. 

Şimşek, ana hedefin fiyat istikrarı olduğunu belirterek, "Çünkü fiyat istikrarının olmadığı bir yerde öngörülebilirlikten bahsedemezsiniz, makro finansal istikrardan bahsedemezsiniz. Fiyat istikrarı bu programın özüdür, önceliğidir. Çünkü fiyat istikrarını sağlayamazsak sizin arzuladığınız tarzda nitelikli, sürdürülebilir ve rekabetçi bir sanayi asla olmaz. Sadece illüzyon olur, geçici dönemsel kazanımlar olur. Kalıcı, sürdürülebilir yüksek büyümenin bir tane ön şartı var, o da fiyat istikrarıdır" dedi.

Etiketler mehmet şimşek enflasyon enflasyonun düşeceği tarih enflasyon hedefi hazine ve maliye bakanı
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