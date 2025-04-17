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Bakan Şimşek'ten iktidara yakın medyaya sert yalanlama

Bakan Şimşek'ten iktidara yakın medyaya sert yalanlama
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, TGRT Haber'in ''Vergi affı ve yeni yapılandırma paketi'' haberini yalanladı. Yapılan açıklamada, ''Haberin içeriği tamamen yalandır'' denildi.

İktidara yakınlığıyla bilinen TGRT Haber'in web sitesinde yer alan ''Vergi affı ve yeni yapılandırma paketi'' haberi, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yalanlandı. Bakanlığın açıklamasında, ''Bugün tgrthaber.com.tr internet sitesinde yayımlanan ve bazı yayın organlarında da yer bulan "vergi affı" ve "yeni yapılandırma paketi" ile ilişkili haberlerin içeriği tamamen yalandır” ifadeleri kullanıldı.

Bakan Mehmet Şimşek'in sosyal medya hesabından da paylaşılan açıklama şu şekilde:

"Bugün tgrthaber.com.tr internet sitesinde yayımlanan ve bazı yayın organlarında da yer bulan "vergi affı" ve "yeni yapılandırma paketi" ile ilişkili haberlerin içeriği tamamen yalandır.

Hazine ve Maliye Bakanlığı olarak bu konuda herhangi bir çalışmamız bulunmamaktadır.

Söz konusu haber masa başında uydurulmuş, tamamen asılsız ve kamuoyunu yanıltmaya yönelik bir içerikten ibarettir. Vatandaşlarımızdan, yalnızca Bakanlığımızın resmi kanallarından yapılan açıklamalara itibar etmelerini önemle rica ederiz."

 

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Etiketler tgrt haber mehmet şimşek vergi affı
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