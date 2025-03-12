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Bakan Uraloğlu'ndan YHT müjdesi: Ankara-İzmir arası seyahat süresi 3,5 saate inecek

Bakan Uraloğlu'ndan YHT müjdesi: Ankara-İzmir arası seyahat süresi 3,5 saate inecek
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yüksek hızlı tren projesiyle Ankara ile İzmir arası seyahat süresinin 3,5 saate ineceğini açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Sincan Belediyesi Fuar ve Kongre Merkezi'nde AK Parti Ankara İl Başkanlığı'nın düzenlediği iftar programına katıldı.

Burada yaptığı konuşmada bakanlığı projeleri hakkında bilgi veren Bakan Uraloğlu, ''Şimdi Ankara'yı inşallah İzmir'e bağlamış olacağız yüksek hızlı trenle. 14 saat süren seyahatimiz sadece 3,5 saate indirmiş olacağız.'' ifadelerini kullandı.

Bakan Uraloğlu'nun konuşmasından satır başları şöyle:

"Türkiye'nin her tarafında olduğu gibi Ankara'da da birçok hizmet yapıldığını belirterek, “Ulaştırmanın her alanında, karayolu, demir yolu, hava yolu, iletişim anlamında ve denizcilik anlamında Türkiye'nin her tarafında gelen işleri yaptık. Ankara'mızda da birçok iş yaptık. Ankara'mızı bölünmüş yollarla ülkemizin her tarafına bağladık. Doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine her tarafa bölünmüş yollarla bağladık.

Hava yoluyla yine Ankara'yı ülkemizin her tarafına ve birçok yurt dışındaki merkeze bağladık. Ankara'yı, öncelikle Eskişehir'e, oradan İstanbul'a, sonrasında Konya'ya, Karaman'a, en sonra Yozgat'a yüksek hızlı trenle bağlamış olduk çok şükür. 97 milyon insanımızı yüksek hızlı trenle biz taşıdık.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yüksek hızlı tren projesiyle Ankara ile İzmir arası seyahat süresinin 3,5 saate ineceğini açıkladı.

Şimdi Ankara'yı inşallah İzmir'e bağlamış olacağız yüksek hızlı trenle. 14 saat süren seyahatimiz sadece 3,5 saate indirmiş olacağız.

Yine Ankara'yı, Ankara- Niğde Otoyolu ile beraber öncelikle Nevşehir'e, Niğde’ye, oradan Akdeniz'e ve Mersin'e, Adana'ya, Gaziantep'e, Osmaniye'ye ve Şanlıurfa'ya kadar yine otoyollarla tanıştırmış olduk.

Yine iletişim anlamında birçok hizmet yaptık. Ben biliyorum daha talepler var. Onları biz il teşkilatımızla, il başkanlığımızla, milletvekillerimizle beraber organize ediyoruz. Yapmaya devam edeceğiz”

DHA

Etiketler Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu yüksek hızlı tren YHT izmir ankara
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