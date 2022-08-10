Bakanlığın kasası dağıtım şirketlerine aktı

Elektrik dağıtım şirketlerine “Genel Aydınlatma” ödemesi olarak 4 milyar TL’ye yakın ödeme yapıldığı ödemenin ardından, bakanlığın 2022 yılının tamamı için ayırdığı ödeneğin yüzde 98’i kasadan çıktığı açıklandı.

Birgün’den Mustafa Bildircin’in haberine göre, Yurttaşı yüksek elektrik faturalarıyla canından bezdiren elektrik dağıtım şirketlerine, “Genel Aydınlatma” için yüz milyonlarca lira para aktarıldı. Şirketlere bu yılın ilk yarısında yapılan ödemelerin toplamı 4 milyar TL’ye yaklaştı.

Bu yılın Ocak-Haziran döneminde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bütçesinden, “Genel Aydınlatma” adı altında yapılan ödemeler elektrik fiyatlarındaki ölçüsüz artışı da ortaya koydu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 2022 yılına 3 milyar 386 milyon 68 bin TL’lik mal ve hizmet alım ödeneği ile başladı. Ancak hesap çarşıya uymayınca, “Mal ve Hizmet Alım” kalemi için ayrılan başlangıç ödeneğinin tamamına yakını yılın ilk yarısında tüketildi.

YÜZDE 98’İ KASADAN ÇIKTI

Bakanlık, Ocak-Haziran döneminde 3 milyar 807 milyon 791 bin TL’lik mal ve hizmet alım giderine imza atarken bu tutarın 3 milyar 797 milyon 428 bin TL’sini, elektrik dağıtım şirketlerine yapılan genel aydınlatma ödemeleri oluşturdu. Fahiş ödemenin ardından, bakanlığın 2022 yılının tamamı için ayırdığı ödeneğin yüzde 98’i kasadan çıktı.