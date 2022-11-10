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Bakanlık'tan EYT açıklaması: Takvim tarihi...

Bakanlık'tan EYT açıklaması: Takvim tarihi...
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, EYT'de nihai düzenlemenin görüşmeler tamamlandıktan sonra TBMM'ye sunulacağını ve uygulama takviminin TBMM tarafından belirleneceğini açıkladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT)  ile ilgili düzenlemenin takvimine ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, EYT için yapılacak düzenleme konusunda başta işçi ve işveren örgütleri olmak üzere odalar ve diğer ilgili sivil kuruluşlarla görüşmeler tamamladıktan sonra çalışmaya nihai halini verileceği belirtildi.

Bakanlık açıklamasında nihai çalışmanın TBMM'ye sunulmasının ardından uygulama takviminin TBMM tarafından belirleneceği ifade edildi.

'15 OCAK' İDDİASI

EYT düzenlemesinin 15 Ocak 2023'te yürürlüğe gireceğine ilişkin haberler yer alıyordu.

NE ZAMAN AÇIKLANMASI BEKLENİYOR?

Milyonlarca kişiyi ilgilendiren EYT düzenlemesinin aralık başında açıklanması bekleniyor.

"TEK TİP DÜZENLEME"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT ile ilgili tek tip bir düzenleme hazırlığında olduklarını açıklamıştı.

8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olanlar EYT düzenlemesi kapsamına giriyor.

Etiketler eyt takvim bakanlık
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