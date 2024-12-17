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BDDK'dan onay çıktı, bir yeni banka daha geliyor

BDDK'dan onay çıktı, bir yeni banka daha geliyor
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BDDK, AGS Altın Gezegen Varlık Yönetim AŞ'nin faaliyet iznini iptal etti. Kurul, yeni bir katılım bankası kurulmasına da izin verdi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) kararları Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Kurul kararına göre, 'kurucularda aranan şartları kaybettiği anlaşılan' Saad Al-Janabi'nin kurucu ortağı olduğu AGS Altın Gezegen Varlık Yönetim A.Ş.'nin faaliyet izni iptal edildi.

Geçtiğimiz yıl 15 Haziran'da kurulan AGS'nin, 18 Kasım 2023'te BDDK'dan faaliyet izni aldığı öğrenildi.

Ayrıca, Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş., Serdar Turhan, Ömer Burkay, Ahmet Özcan ve Selay Turhan İnce tarafından 'Katılımevim Katılım Bankası A.Ş.' ismiyle bir katılım bankası kurulmasına izin verildi.

Etiketler bddk yeni banka banka yeni bir banka
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