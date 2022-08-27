Beyaz eşya sektöründen taksit ve ÖTV çağrısı

Beyaz eşya satışları, Temmuz'da yıllık yüzde 2 geriledi. TÜRKBESD Başkanı Can Dinçer, kredi kartı taksit sayılarının artırılması ve ÖTV'nin kaldırılması için çağrıda bulundu.

Beyaz eşya iç satışları, Temmuz'da altı ana ürün grubunda yüzde 2 daralırken, ihracat yüzde 7 geriledi.

Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği (TÜRKBESD) tarafından yapılan açıklamaya göre; beyaz eşya iç satışları Temmuz'da buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, fırın, derin dondurucu ve kurutucudan oluşan altı ana ürün grubunda yüzde 2 düşüşle 615,625 adede geriledi. İhracat ise yüzde 7 düşüşle 1.6 milyon adet oldu.

Dünya gezetesinde yer alan haberde görüşlerine yer verilen TÜRKBESD Başkanı Can Dinçer, yılın ilk yedi ayı itibariyle iç satış ve ihracat olmak üzere sektördeki toplam satışların yüzde 2 daraldığını belirtti. Dinçer, "Mevcut konjonktürden sektör olarak yara almadan çıkmak üzere çaba sarf ediyoruz. Uluslararası pazarlardaki rekabet gücümüz ve yılın geri kalanında üretim ve ihracat yapımızın devamı açısından bazı önlemler alınmasının kritik olduğuna inanıyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz yıllarda buzdolabı satışlarındaki artışa dikkat çekerek "Türkiye tırmanışta" demişti. Erdoğan'ın sözleri muhalefetin tepkisini çekmişti.

Dinçer sektörün taleplerini şöyle sıraladı:

"İç satışlardaki düşüşün üretimi etkileyebileceği dikkate alındığında, kredi kartı taksit sayılarının artırılması ve ÖTV’nin kaldırılması faydalı olacaktır. Lokomotif konumdaki sektörümüz için maliyet yükü oluşturan korumacı önlemlerin de tekrar değerlendirilmesi önem arz etmektedir"



Küresel gelişmelerin ise sektörün ihracat ayağını olumsuz etkilediğine dikkat çeken Dinçer; küresel enflasyon yükselişi, Rusya-Ukrayna savaşına bağlı yaşanan tedarik sorunları, enerji ve hammadde fiyatlarındaki artış ve başta ana ihracat pazarı Avrupa olmak üzere ağırlaşan ekonomik sıkıntılara işaret etti.

TÜRKBBESD verilerine göre, Ocak-Temmuz döneminde iç satışlar yüzde 7 düşüşle 4.87 milyon adet, ihracat ise yatay seyirle 14.49 milyon adet olarak gerçekleşti.