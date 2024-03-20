Binlerce kamu çalışanının kıyafet yardımı iptal edildi

Kamu çalışanına verilen kıyafet yardımı 14 yıl sonra ilk kez kesildi. Bu yardıma şapka ve poların da dahil olduğu bildirildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı 8 Mart’ta kamu kurumlarına yazı göndererek memurların giyim yardımının kesilmesini istedi. TCDD, TKİ, ÇAYKUR ve BOTAŞ’ın da yer aldığı bazı kurumların personeline verilen kıyafet ve koruyucu kıyafet yardımı kesildi. CHP Milletvekili Murat Emir, yüz binlerce memurun yaşadığı mağduriyeti TBMM gündemine de taşıdı. Emir, "Tasarruf tedbirleri gerekçe gösterilmiş. Çifte maaşlarından, lüks harcamalarından tasarruf yapmayan bürokratlar, kemer sıkmaya seçimi bile beklemeden, şimdiden memurun sağlığından başladı” diye konuştu. Emir, söz konusu yazıyı yazanın ise çifte maaşlı bir bürokrat olduğunu söyledi. KORUYUCU GİYİM YARDIMI NEDİR? Kurum ve kuruluşların fabrika, atölye, laboratuvar, yeraltı ve açık arazi şartlarında görev yapan personeline, hizmetin gereği olarak görev esnasında giyilmesi gereken giyim malzemelerinin verilmesini kapsıyor.