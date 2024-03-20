  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Binlerce kamu çalışanının kıyafet yardımı iptal edildi

Binlerce kamu çalışanının kıyafet yardımı iptal edildi

Binlerce kamu çalışanının kıyafet yardımı iptal edildi
Güncelleme:

Kamu çalışanına verilen kıyafet yardımı 14 yıl sonra ilk kez kesildi. Bu yardıma şapka ve poların da dahil olduğu bildirildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı 8 Mart’ta kamu kurumlarına yazı göndererek memurların giyim yardımının kesilmesini istedi.

TCDD, TKİ, ÇAYKUR ve BOTAŞ’ın da yer aldığı bazı kurumların personeline verilen kıyafet ve koruyucu kıyafet yardımı kesildi.

CHP Milletvekili Murat Emir, yüz binlerce memurun yaşadığı mağduriyeti TBMM gündemine de taşıdı.

 Emir, "Tasarruf tedbirleri gerekçe gösterilmiş. Çifte maaşlarından, lüks harcamalarından tasarruf yapmayan bürokratlar, kemer sıkmaya seçimi bile beklemeden, şimdiden memurun sağlığından başladı” diye konuştu.

Emir, söz konusu yazıyı yazanın ise çifte maaşlı bir bürokrat olduğunu söyledi.

KORUYUCU GİYİM YARDIMI NEDİR?

Kurum ve kuruluşların fabrika, atölye, laboratuvar, yeraltı ve açık arazi şartlarında görev yapan personeline, hizmetin gereği olarak görev esnasında giyilmesi gereken giyim malzemelerinin verilmesini kapsıyor.

Etiketler tcdd TKİ çaykur BOTAŞ koruyucu kıyafet yardımı kıyafet yardımı kamu
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Diyarbakır'da nevruz alarmı! Kilometrelerce bariyer, binlerce polis... Diyarbakır'da nevruz alarmı! Kilometrelerce bariyer, binlerce polis... Emekli promosyonunda süre uzatıldı; promosyonlar zamlandı Emekli promosyonunda süre uzatıldı; promosyonlar zamlandı MİT, nokta operasyonun görüntülerini paylaştı MİT, nokta operasyonun görüntülerini paylaştı Dolar, Euro ve altın yeniden vites yükseltti Dolar, Euro ve altın yeniden vites yükseltti MHP'den dikkat çeken Erdoğan hamlesi MHP'den dikkat çeken Erdoğan hamlesi Evin altından 2 ülkeyi birbirine bağlayan gizli bir tünel çıktı Evin altından 2 ülkeyi birbirine bağlayan gizli bir tünel çıktı Marmara'da deprem! İstanbul, Bursa ve Yalova sallandı Marmara'da deprem! İstanbul, Bursa ve Yalova sallandı Kadın din öğretmeninden hemcinsine yumruklu saldırı Kadın din öğretmeninden hemcinsine yumruklu saldırı İstanbul'da yıkım sırasında korku dolu anlar, bir anda pencerede belirdi İstanbul'da yıkım sırasında korku dolu anlar, bir anda pencerede belirdi İşte Türkiye'de 2. elde en çok ilan verilen 10 otomobil İşte Türkiye'de 2. elde en çok ilan verilen 10 otomobil