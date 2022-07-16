  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Bodrum bildiğimiz gibi: Su 68 TL, hamburger 395 TL

Bodrum bildiğimiz gibi: Su 68 TL, hamburger 395 TL

Bodrum bildiğimiz gibi: Su 68 TL, hamburger 395 TL

Türkiye'nin en gözde tatil merkezlerinden Bodrum'da fiyatlar uçtu. 27 bin TL'lik hesap sosyal medyada gündem oldu.

Muğla'nın Bodrum ilçesi, Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olmasıyla birlikte en hareketli sezonlarından birini yaşadı. Yüzbinlerce insanı ağırlayan Bodrum, yine pahalı olan yiyecek içecek fiyatları ile gündeme geldi.

27 BİN TL TUTARINDAKİ HESAP ŞAŞKINA UĞRATTI
Bir tatilci Bodrum'daki bir restorana ait olan adisyonun fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. 27 bin TL tutarındaki hesap görenleri şaşkına uğrattı. Hamburgerden pizzaya çeşitli yiyecek ve içeceklerin yer aldığı hesap fişinde suyun fiyatı ise dikkat çekti.

1 ADET KÜÇÜK SU 68 LİRA
14 Temmuz 2022 gününe ait olan faturada 9 adet 33 ml'lik su için 612 TL ücret yansıtıldı. Bu hesaba göre 1 tane suyun fiyatı 68 liraya denk geliyor. 1 adet hamburger için 395, 1 adet pizza için ise 425 TL ücret alındı. Sigaranın 100 lira olduğu faturada Türk kahvesi 62 lirayken servis ücret için de 3 bin 100 TL fiyat çıkartıldı.

Etiketler bodrum fiyat restoran
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Yolcuların sıkışıklık kavgası: Metrobüs yolunca kovalamaca
Altın fiyatları 5 haftadır düşüyor: 11 ayın dibini gördü
Rusya'dan Harkov'a füze saldırısı
Bağcılar Meksika'ya döndü: Uyuşturucu çeteleri arasında kalaşnikoflu çatışma
15 Temmuz gecesi neler yaşandı?
15 Temmuz'un önemli ismi o gece yaşananları anlattı
Pınar Altuğ tatilde! Güneşlenirken görüntülendi
En iyisi Toros Dağları'nda yetişiyor! Faydaları saymakla bitmiyor
ABD'nin ikiyüzlülüğü! Türkiye'ye yaptırım var, Hindistan'a yok
Cem Yılmaz'ı çileden çıkaran 15 Temmuz paylaşımı! ''Allah belanızı versin''