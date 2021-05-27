Borçlanmada hedef yine tutmadı

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın çarşamba günü euro cinsinde gerçekleştirdiği tahvil ve sukuk ihraçları nedeniyle toplamda yaklaşık 39 milyar TL'lik iç borçlanma gerçekleşti. Stratejist Evren Kırıkoğlu'na göre bu durum Merkez Bankası rezervlerine yaklaşık 1,6 milyar dolar erime olarak yansıyabilir.

Merkez Bankası'ndaki 128 milyar dolarlık kayıp rezervleri eksiye düşürmüştü. Muhalefet, Merkez Bankası'nın (TCMB) yaklaşık 128 milyar dolarlık döviz rezervinin satış yoluyla eritildiğini gündeme getirmiş ve akıbetini sormuştu.

Merkez Bankası'nın 128 milyar dolarlık kayıp rezervi sonrası bir kötü haber de Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın hamlesi sonrası geldi.

"REZERVLERE 1,6 MİLYAR DOLARLIK ERİME OLARAK YANSIYACAK"

Bloomberg HT'nin haberine göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın çarşamba günü euro cinsinde gerçekleştirdiği tahvil ve sukuk ihraçları ise toplamda yaklaşık 39 milyar TL'lik iç borçlanmaya sebep oldu.

Mayıs ayına ilişkin programda hedef 44 milyar TL olarak belirlenmişti. Stratejist Evren Kırıkoğlu, bu durumun Merkez Bankası rezervlerine yaklaşık 1,6 milyar dolar erime olarak yansıyacağını öngördü.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, çarşamba günü gerçekleştirilen euro cinsi borçlanmalarla Mayıs ayına ilişkin borçlanma takvimini tamamlarken, gerçekleşen rakamın aylık hedefin altında kaldığı görüldü.

Stratejist Kırıkoğlu, borçlanma programının tahminlerin aksine hedefin altında kalmasında, vadesi 28 Mayıs olan euro ve dolar cinsi tahvil ve kira sertifikalarının toplam karşılığının 27,8 milyar TL olmasına rağmen çarşamba günü Euro cinsinden bunun yarısı kadar borçlanılmasının etkili olduğunu belirtti.

Kırıkoğlu bu durumun rezervlere olumsuz etkisini şöyle değerlendirdi: Yenileme rasyosu yaklaşık yüzde 50 olduğundan, Döviz cinsi iç borç stoku arasındaki 1,6 milyar dolarlık fark kapanırken Hazine de geri ödeme ile yaklaşık 2 milyar TL kur zararı realize etmiş olacak. Üstelik arada geri ödenecek olan net fark da, TCMB rezervlerine yaklaşık 1,6 milyar dolar erime olarak yansıyacak.